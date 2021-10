OM: Ce journaliste pense que le Classico « sera vite plié »…

L’OM se déplace à Rome ce jeudi, pour affronter la Lazio. Après cette rencontre, les Marseillais auront la tête au choc qui les attends face au PSG ce dimanche. Un match où les Marseillais ne partent pas vraiment favori…

Journaliste pour l’Equipe, Hugo Guillemet s’est exprimé sur le match l’OM et le PSG de dimanche, au stade Vélodrome. Selon lui, il ne devrait pas trop avoir de suspense…

Le PSG reste largement favori — Guillemet

« Si le Paris Saint-Germain arrive à sortir le ballon du pressing marseillais et que Mbappé ou Hakimi, qui sont des contre-attaquants formidables, sont trouvés, et bien là ça va être plié très vite. Kylian Mbappé, le dernier match au Vélodrome, après 10 minutes de jeu, il avait marqué, c’était plié et puis voilà… Le PSG reste largement favori avec la structure de l’effectif. Le PSG a de très bons contre-attaquants. Je pense qu’ils peuvent faire mal à cet OM et à cette tactique de Jorge Sampaoli. » Hugo Guillemet – Source: L’Equipe (19/10/21)

Après la victoire du PSG 3-2 en Ligue des Champions face à Leipzig, Ander Herrera s’est exprimé en zone mixte sur le Classico de dimanche face à l‘Olympique de Marseille :

C’est un match très important– Herrera

« Pour les supporters et pour nous, c’est un match très important. Ils ont chanté tout le temps ce soir, et nous on est prêts. Les Marseillais vont jouer jeudi. On va essayer de regarder le match. Ce ne sont pas seulement trois points. On a perdu une seule rencontre en championnat cette saison, mais on sait que ce n’est pas un match normal pour le club » Ander Herrera— Source: Zone mixte (19/10/21)

L’OM ne joue jamais contre un Paris endormi– Di Meco

« Rennes bat le PSG et fait un très gros match, mais c’était un Paris endormi. Mais quant tu regardes, quand les PSG doit se sortir les doigts comme contre City, ça gagne. C’est pour ça que ça m’inquiète quand on reçoit Paris, c’est le match de l’année pour eux, les supporters vont leur manger le cerveau en leur mettant une pression folle au départ du car. Le problème de l’OM contre Paris, c’est que l’OM ne joue jamais contre un Paris endormi. » Eric Di Meco— Source: RMC (18/10/21)