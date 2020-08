OM : Ce Marseillais du foot français supportera le PSG ce soir…

À Marseille, la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des Champions a été accueillie de manière « très mitigée », dira t-on. Pourtant certaines personnalités locales du ballon rond l’ont déjà affirmé, ce soir, elles supporteront le club de la capitale…

Il entraîne Lille mais c’est un pur Marseillais, formé à l’OM, ancien pro au club… mais il souhaite une victoire parisienne ce soir ! Christophe Galtier a été très clair sur le sujet en conférence de presse d’après-match hier…

En tant que Marseillais, je serai le premier supporter du PSG

« En tant que Marseillais, je serai le premier supporter du PSG. J’espère que dimanche soir on revivra ce qu’il s’est passé en 1993 du côté de Marseille. J’espère qu’il y aura l’OM de 93 et le PSG de 2020. C’est important pour le football français. (…) C’est important pour le projet parisien. Je suis supporter, vraiment supporter de Paris et de Thomas Tuchel avec qui j’échange de temps en temps. (…) Je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de complexes en France mais il y a surtout un écart entre le PSG et nous les autres équipes. C’est mérité de les voir là sur cette compétition. Mais je ne suis pas sûr de savoir si cela va engendrer une dynamique pour les clubs français en Coupe d’Europe, même si je l’espère. »

Christophe Galtier – Source : RMC Sport