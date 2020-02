OM : Ce match face à Bordeaux qu’Habib Beye n’a toujours pas digéré…

Ce dimanche, l’OM se déplace à Bordeaux pour la 22e journée de Ligue 1… L’occasion pour Habib Beye de revenir sur le match de 2005/2006 où l’OM a failli gagner…

L’OM ne garde plus à Bordeaux depuis 1977. Pourtant, le club marseillais a plusieurs fois été proche de remporter ses matchs comme en 2005/2006.

Cette malédiction, j’y ai participé pendant 4 ans et c’est dur — BEYE

Les Marseillais menaient au score jusqu’à la 88e minute et il aura fallu une erreur de Renato Civelli pour que Fernando trompe Barthez. Un match qui laisse encore un goût amer à Habib Beye…

A LIRE AUSSI : Bordeaux – OM : Le groupe de Villas-Boas avec 2 retours importants !

« On menait jusqu’à la 88e minute et ils égalisent. Je n’ai pas encore digéré ce match non… C’est Renato (Civelli), qui fait une erreur en plus sur le but. Je ne lui en veux pas, j’ai fait aussi fait des erreurs dans ma carrière… Puis on était proches. Ce match nous fait basculer de la 3e place, qualificative pour la LDC à la 5e qui nous envoie en Europa League. Ce n’était pas le meilleur résultat, surtout à la 38e journée. C’est arrivé à l’équipe de Deschamps aussi. Cette malédiction continue, j’y ai participé pendant 4 ans et c’est dur… »

Habib Beye – Source : Canal +