OM : « Ce n’est pas un hasard s’ils sont de retour »

Ce matin, La Provence met en lumière le retour inattendu de Pol Lirola et Ulisses Garcia, deux latéraux marseillais longtemps jugés hors du projet cet été. Pourtant, à la surprise générale, les deux joueurs ont retrouvé une place au sein du groupe, voire dans le onze de départ, après un enchaînement de blessures et de méformes dans l’effectif de l’Olympique de Marseille.

Pol Lirola, initialement annoncé sur le départ, et Ulisses Garcia, relégué au « loft » des indésirables, ont vu leurs rôles évoluer en cours de saison. Si leurs départs semblaient inévitables cet été, la réalité du terrain leur a offert une seconde chance. Des circonstances comme les blessures, notamment celle de Quentin Merlin, ont permis à Garcia de regagner du temps de jeu et d’apporter son expérience dans la défense marseillaise. De son côté, Lirola a été préféré à Murillo dans plusieurs matchs importants, consolidant ainsi sa place dans la rotation du coach Roberto De Zerbi.

Lirola et Garcia ont su retenir l’attention de De Zerbi

Ce retournement de situation n’est pas le fruit du hasard. Comme le souligne Demetrius Ferreira, ancien latéral de l’OM au quotidien local : « Lorsque De Zerbi fait confiance à des joueurs, c’est qu’il perçoit leurs qualités et ce qu’ils peuvent apporter. Ce n’est pas un hasard s’ils sont de retour. » Le coach italien ne veut pas de joueurs qu’il n’apprécie pas, et la confiance qu’il accorde à Lirola et Garcia témoigne de leur potentiel, malgré des performances parfois irrégulières.



Les deux latéraux ont également marqué leur territoire lors de l’Olympico contre Lyon, en inscrivant chacun un but et en contribuant activement à la victoire de l’OM. Bien qu’ils n’aient pas été exempts de défauts – comme Lirola contre Auxerre, où sa prestation a été décevante – leur retour montre qu’ils peuvent encore apporter à la défense marseillaise. Pour autant, les deux joueurs affichent des limites et il ne serait pas étonnant de voir l’OM tenter de recruter à leurs postes cet hiver…

En somme, le retour de Lirola et Garcia s’inscrit dans une dynamique où chaque joueur, même en marge du projet, peut retrouver une place dans l’équipe de l’Olympique de Marseille. Ces deux latéraux ont su profiter des manques à ces postes. Cependant, leur niveau reste insuffisant et leur constance aussi…