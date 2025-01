OM : Ce nouveau programme au centre de Formation !

L’Olympique de Marseille met en place un programme spécial pour huit jeunes talents du centre de Formation. La Provence a détaillé l’objectif et le noms des jeunes concernés.

L’Olympique de Marseille a récemment lancé un programme innovant visant à préparer huit jeunes joueurs issus de son centre de Formation à rejoindre l’équipe professionnelle. Cette initiative a pour objectif d’offrir à ces jeunes talents une formation complète, tant sur le plan technique que mental, afin d’optimiser leurs chances d’intégration dans le groupe professionnel à court terme.

Les huit jeunes sélectionnés pour participer à ce programme de développement sont : Keyliane Abdallah, Darryl Bakola, Alexandre Issanga, Alexi Koum, Gaël Lafont, Kélian Le Pironnec, Robinio Vaz, et Yanis Sellami. Ce groupe représente l’avenir de l’OM et marque une étape importante dans la stratégie de formation du club. Ces joueurs auront l’opportunité de renforcer leurs compétences spécifiques tout en étant suivis de près par les encadrants de l’équipe première.

8 jeunes au centre du projet professionnel

Selon La Provence, ce programme s’inscrit dans une démarche de long terme, visant à préparer ces jeunes talents à évoluer au plus haut niveau. L’OM espère ainsi leur offrir les meilleures conditions pour qu’ils puissent un jour briller sous les couleurs marseillaises. En effet, ce programme a pour but de leur offrir une immersion complète dans le monde professionnel, avec un suivi personnalisé qui inclut des séances d’entraînement spécifiques, des mises en situation réelles et un accompagnement psychologique pour développer leur mentalité de compétiteur.



Le travail mené par l’OM sur ses jeunes joueurs reflète une volonté de valoriser son centre de formation et de renforcer sa politique de recrutement interne. Ces jeunes joueurs, en recevant un programme aussi structuré, ont l’opportunité de se préparer de manière optimale à l’exigence du haut niveau.

Le club fait des choix forts car dans le même temps des jeunes éléments comme Sternal, Nyakossi ou encore Soglo ont ou vont quitter les centre de formation…