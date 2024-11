OM : Ce que demande Léo Messi à Balerdi !

Leonardo Balerdi, défenseur de l’Olympique de Marseille, a récemment partagé des conseils précieux que lui donne Lionel Messi en sélection argentine. Lors d’une interview relayée par BeIN SPORTS, Balerdi a expliqué comment la star mondiale l’encourage à jouer avec calme et à maintenir son niveau de performance, que ce soit en club ou en équipe nationale.

Pour Balerdi, la clé du succès en équipe nationale réside dans la constance. Messi lui demande de rester « calme » et de jouer « de la même manière qu’en club ». Ce conseil simple mais essentiel met en lumière l’importance de la cohérence entre les performances en Ligue 1 et celles en sélection. Un joueur doit reproduire en équipe nationale le même style de jeu qu’il déploie en club pour s’imposer sur la durée. Même si son début de saison n’est pas le plus rassurant, le défenseur doit s’appuyer sur ses performance de la saison dernière pour retrouver de la serénité.

« Jouer comme en club » : Le Conseil Fondamental de Messi

« Il faut s’adapter à l’adversaire », précise Balerdi. Cette exigence de Messi montre l’importance de l’adaptabilité. Chaque adversaire demande des ajustements tactiques, et l’Argentine attend de ses joueurs qu’ils sachent évoluer selon les situations. Cette flexibilité est cruciale pour réussir dans une équipe au niveau mondial, où chaque match peut imposer de nouveaux défis.

🇦🇷 Balerdi : « Messi m’a demandé de jouer comme je le fais en club » #Interview #beINSPORTS pic.twitter.com/OdMiLsgVWH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 14, 2024

L’Exigence de la Performance à 100% : L’Impératif de Messi

Messi pousse également ses coéquipiers à donner « 100% ». Ce conseil souligne l’intensité qui caractérise le jeu de l’Albiceleste. Ces recommandations ont marqué Balerdi. Le calme, l’adaptabilité et l’engagement total sont désormais des éléments clés de son jeu, qu’il évolue à l’OM ou sous le maillot de l’Argentine.

Conclusion : La Philosophie Messi, Clé de la Réussite

Les conseils de Messi sont un atout majeur pour Balerdi. En suivant cette philosophie de jeu, il espère continuer à progresser et à s’imposer dans les deux sphères : Ligue 1 et sélection argentine.