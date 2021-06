OM : Quelles attentes concernant Luis Henrique pour la saison prochaine ?

Arrivé l’été dernier en provenance de Botafogo pour 8 millions d’euros, Luis Henrique a connu des débuts compliqués. Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, il s’est montré décisif et a grappillé du temps de jeu sous le maillot olympien.

Arrivé il y a un an à Marseille, Luis Henrique évoluait à Botafogo au brésil. À seulement 18 ans, le Brésilien a été annoncé comme une « pépite comme disent les journalistes » dixit Villas-Boas. Méconnu du grand public, l’OM a déboursé 8 millions d’euros pour s’attacher ses services…

Très peu utilisé par André Villas-Boas, Luis Henrique a eu l’opportunité de se montrer décisif dès l’arrivée de Jorge Sampaoli. Avec 5 passes décisives, le Brésilien a été le troisième meilleur passeur olympien cette saison derrière Dimitri Payet (9) et Florian Thauvin (8). Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, a donné son avis sur Luis Henrique. Pour lui, sa première saison était « bonne » puisqu’il s’agissait « d’une saison d’adaptation ».

ON attendra Luis Henrique à un poste de titulaire — DOMINIQUE BAILLIF