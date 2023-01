OM: Ce que risque Eric Bailly…

L’OM s’est imposé en 32e de finale de Coupe de France face au Hyères FC (2-0), mais a surement perdu un défenseur central. Eric Bailly a été expulsé après un très vilain geste qui pourrait lui valoir très cher…

Les joueurs de Tudor se sont imposés malgré l’expulsion dès le quart d’heure de jeu d’Eric Bailly. L’Ivoirien a commis une horrible faute, qui a conduit le joueur de Hyères directement en réanimation à l’hôpital après le choc. L’ancien défenseur de Manchester United a levé son pied jusqu’à la poitrine de son adversaire, un choc évitable et impressionnant.

D’après RMC, il risque d’être suspendu entre 4 et 6 matchs, lui qui avait besoin de jouer après des blessures à répétition. Igor Tudor pourrait donc perdre un atout majeur dans la course au podium.

LE TACLE ASSASSIN DE BAILLY EN COUPE DE FRANCE ! 😱🟥pic.twitter.com/efeYjEN0Bg — Midi/Minuit (@midiminuit__) January 7, 2023

🔴 Info RMC Sport : Eric Bailly risque entre quatre à six matchs de suspension après sa grosse faute sur Almike Moussa N’Diaye. https://t.co/eGAkbB48IL pic.twitter.com/ZX7Qi1LVae — RMC Sport (@RMCsport) January 7, 2023

Quel mercato pour l’Olympique de Marseille cet hiver ? Benjamin Courmes évoque le cas Eric Bailly qui enchaine de nouveau les blessures avec l’OM et la nécessité de recruter un défenseur central supplémentaire au mercato d’hiver.

« Je pense qu’il faut recruter un défenseur central, c’est impératif. Bailly ne peut pas jouer, Gigot est nul et Balerdi est moyen… (…) Et puis Bailly, il ne faut plus le faire jouer. Le deal c’est que s’il joue plus de 50% des matchs il signe un contrat de 3 ans avec l’OM ? Mais il ne faut surtout pas dans ce truc là, c’est du délire. Il faut arrêter la casse, il y a des joueurs qui se blessent comme ça tout le temps, on a connu des Christanval, Julien Rodriguez, Abou Diaby… C’est vraiment dommage car c’est un super joueur mais il y a un gros problème physique avec des blessures à répétition et cela ne date pas d’aujourd’hui. Il n’y a qu’à voir son CV sur les 4 dernières années » Benjamin Courmes – Source : FootballclubdeMarseille (04/11/2022)

