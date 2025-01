OM : ce que Walid Acherchour attend de cette fin de mercato !

Le consultant pour RMC, Walid Acherchour, s’est récemment exprimé sur les choix du mercato de l’OM en janvier. Ce dernier attend 3 recrues mais estime que la direction du club ne doit pas faire n’importe quoi…

Ce dernier semble avoir une position partagée sur la gestion des transferts. Il souligne que l’OM « a un match par semaine, une situation qui leur permet de prendre leur temps et de bien réfléchir à leurs décisions. » Pour Acherchour, De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, n’a rien de surprenant dans ses exigences. Selon lui, « il faut être prudent et ne pas se laisser emporter par l’envie de recruter à tout prix. » D’autant plus que, comme l’indique le consultant, « le mercato de janvier est souvent un moment où l’on recrute des joueurs qui manquent de temps de jeu ailleurs, et qui viennent principalement pour retrouver de la confiance ». En effet, des exemples récents montrent que le mercato d’hiver peut parfois offrir des opportunités intéressantes, mais également des risques. Il se souvient des recrutements réalisés sous Tudor, comme Ounahi, Vitinha, ou encore Malinovski, des joueurs qui ont eu du mal à s’imposer immédiatement.

Un attaquant, un milieu et un latéral, mais pas n’importe qui…

🎙️ « Se renforcer ? Oui, mais il ne faut pas faire tout et n’importe quoi. »@Walidacherchour nous livre ses impressions sur les besoins de l’OM sur ce mercato de janvier. pic.twitter.com/VR9RimIRf2 — After Foot RMC (@AfterRMC) January 28, 2025

Acherchour insiste sur la nécessité de saisir de bonnes occasions sans se précipiter. Il recommande à l’OM « de ne pas se laisser tenter par un gros achat, comme un attaquant à 25 millions d’euros, qui pourrait attendre l’été prochain si le club parvient à se qualifier pour la Ligue des Champions. » Selon lui, un prêt pourrait être une meilleure option pour relancer un joueur, en citant l’exemple de Mathys Tel, actuellement au Bayern Munich mais sans temps de jeu. Toutefois, il reconnaît que cette option semble difficile à réaliser.

Sur le plan des recrutements, Acherchour évoque plusieurs postes à renforcer. Il pense qu’un « milieu de terrain sera nécessaire si Koné quitte le club, et que l’OM doit également chercher un piston gauche, car le rendement actuel de Merlin et Garcia n’est pas suffisant pour espérer un bon parcours en Ligue 1. »



Concernant la gestion tactique de De Zerbi, Acherchour souligne un aspect important : « le coach semble avoir des difficultés à faire évoluer son système, notamment avec la position de Rongier très haut sur le terrain, ce qui peut bloquer la créativité offensive de l’équipe. » Enfin, Gouiri, l’attaquant de l’OGC Nice, pourrait être une bonne option pour renforcer l’attaque de l’OM, mais là encore, Acherchour reste prudent et précise qu’il accepterait ce transfert uniquement sous forme de prêt avec option d’achat à un prix raisonnable.

En conclusion, Walid Acherchour conseille à l’OM de ne pas se précipiter, d’être stratégique et de prendre des décisions réfléchies pour le mercato hivernal, afin de ne pas compromettre leur potentiel à long terme.