OM : Ce qui a poussé Dimitri Payet à hausser le ton après Clermont

Remonté après la défaite face à Clermont ce dimanche, Dimitri Payet n’a pas hésité à hausser la voix au micro de Prime Vidéo. RMC Sport explique comment le numéro 10 en est arrivé là.

« On a manqué d’humilité. On n’a pas montré un visage cohérent, de valeurs, on n’a rien montré. On s’est pris une bonne leçon par Clermont qui a joué ensemble, qui a mérité cette victoire. Il va falloir dégonfler les têtes et se remettre à bosser », a déclaré Dimitri Payet au micro de Prime Video juste après la défaite face à Clermont au Vélodrome.

Une déclaration venue de nul part et qui semble traduire un malaise dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille. Selon RMC Sport, Dimitri Payet se sent un peu dans l’oeil du cyclone. Dans le dur sportivement, le numéro 10 a besoin de repos pour revenir à son niveau du début de saison.

Des leaders qui ont lâché, Payet se retrouve seul à prendre la parole

Sur le terrain, il lui est difficile de créer de la complicité avec Arek Milik et Gerson. Jorge Sampaoli ne trouverait pas la solution afin de mettre ses trois joueurs dans les meilleures conditions. L’ambiance dans le vestiaire ne serait également pas la même depuis le départ de Jordan Amavi d’après RMC.

Le latéral gauche, très proche de Payet, est prêté à Nice et manquerait cruellement pour mettre du liant entre tout le monde. L’attitude de Gerson agacerait également certains joueurs. Agacé et boudeur, le Brésilien ne serait pas toujours à 100 % concerné par le travail réclamé par Sampaoli.

En somme, Dimitri Payet est l’un des seuls joueurs se sentant légitime de lever la voix pour remettre un peu d’ordre dans le vestiaire. Des cadres comme Mandanda ou Alvaro auraient pu le faire mais en étant moins concernés sportivement par le coach, ils se seraient peu à peu effacé et auraient baissé les bras.

🔵⚪️ Payet ciblerait notamment un état d’esprit moins collectif, où chacun joue un peu trop de manière égoïste. https://t.co/A4dl6DE3MM — RMC Sport (@RMCsport) February 21, 2022

Pour le moment, à part avoir été éliminé de l’Europa League et de la Coupe de France, cette génération de l’OM n’a rien gagné — Di Meco

Sur RMC Sport dans l’émission de Vincent Moscato, l’ancien joueur de l’OM Eric Di Meco s’est exprimé à ce sujet. Il n’a vraiment pas apprécié la prise de parole du capitaine olympien !

« C’est le genre de déclaration qui a 0 intérêt. Je ne crois pas que les mecs aient le melon. Parce que pour avoir le melon, il faut déjà avoir fait de grandes choses. Pour le moment, à part avoir été éliminé de l’Europa League et de la Coupe de France, cette génération de l’OM n’a rien gagné. Je ne vois pas des garçons, sur le match d’hier, qui ont un comportement de gars avec le melon… Gueuler sur les mecs parce qu’ils ont raté une passe… Soit c’est la réalité et il faut donner des noms ou les chopper, soit des mecs vont se sentir viser et ça va foutre la merde dans le vestiaire. Ce qu’il s’est passé hier soir, on le sentait venir depuis longtemps » Eric Di Meco – Source : RMC Moscato Show (21/02/22)