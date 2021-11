OM : « Ce qui est surprenant chez Payet, c’est le travail physique fait cet été »

L’Olympique de Marseille peut compter sur un Dimitri Payet de haut niveau depuis le début de la saison. Notre journaliste Nicolas Filhol, n’est pas vraiment surpris…

Depuis le début de la saison, Jorge Sampaoli tente de proposer du jeu offensif et explosif pour recoller à la devise « droit au but » du club. Cependant, ce n’est pas le cas lors de tous les matchs. Un joueur est en tout cas au niveau, Dimitri Payet. L’international français réalise des performances incroyables à 34 ans, en effet l’ancien lillois est souvent cité parmi les joueurs de l’OM mais aussi du championnat de Ligue 1.

Nicolas Filhol est content du niveau de Payet mais déçu de certains de ses coéquipiers :

Personne ne prend le relais à Payet, c’est décevant– Filhol

« Les qualités de buteur et passeur de Payet on les connait déjà. Ce qui est surprenant, c’est le travail physique qu’il a fait cet été. Il arrive à courir tout un match, comme contre Metz sur son retour défensif. Avant il était incapable de faire ça, ce qui me déçoit c’est ses relais comme Gerson qui aurait du être capable de le relayer lorsqu’il est moins bien, ou encore Harit mais on voit que c’est plus un déclencheur, un dribbleur. Le fait que Payet soit bon ce n’est pas une surprise, en revanche que personne ne prenne le relais c’est décevant. » Nicolas Filhol— Source: FCM (09/11/21)

Il n’y a pas plus fort en numéro 10– Rothen

Des performances qui ne lui ont malheureusement pas permis d’atteindre un retour avec les Bleus lors du prochain rassemblement. Pourtant, de nombreux consultants et observateurs du football espèrent le revoir avec l’Equipe de France. C’est notamment le cas de Jérôme Rothen.

« Je sais que Didier Deschamps m’écoute. Sur ce que je vois depuis l’arrivée de Sampaoli, je trouve que Payet montre ce qu’est une belle remise en question. Cela se voit à travers les semaines qui passent. On voit un Payet affuté et heureux d’être sur le terrain. Payet rend le collectif beau depuis le début de saison. On voit une équipe marseillaise rayonnante à côté de lui. Payet a fait même office de faux numéro 9. Là, il est derrière Milik. On a vu son rayonnement. Un Payet dans ces conditions et bien dans sa tête, Didier il faut que tu le rappelles. Il n’y pas plus fort en numéro 10 dans ce positionnement en France. Il rend tellement beau ses coéquipiers. C’est le moment de le rappeler et je ne vois pas pourquoi sa belle forme va s’interrompre. L’équipe de France s’améliorera avec Dimitri Payet en numéro 10″ Jérôme Rothen— Source: RMC (18/10/21)