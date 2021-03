OM : Ce qui joue en la faveur de Kamara pour aller à l’Euro avec l’Equipe de France !

Kamara (OM), Tchouameni (AS Monaco), Camavina ou Nzoni (Rennes) comme milieux à l’Euro? Dans l’After sur RMC ce samedi soir, le débat tournait autour des milieux qui auraient une chance d’être appelé par Deschamps avec l’Equipe de France pour la compétition. Pour Kevin Diaz, le choix est vite fait !

L’Olympique de Marseille réalise une saison compliquée mais l’une des seules satisfactions dans cet effectif, c’est bien Boubacar Kamara qui évolue au poste de numéro 6 et de défenseur central.

Une polyvalence et une régularité qui pourrait être récompensé par Didier Deschamps pour l’Euro 2020 joué en retard cet été par les Bleus. Pour Kevin Diaz qui était au micro de RMC ce samedi soir, Kamara a une longueur d’avance sur Tchouameni, Camavinga ou encore Nzonzi.

« Camavinga – Nzonzi? Je ne prends aucun des deux pour l’Euro ! Derrière c’est Tchouaméni ou Kamara. Moi je choisis Kamara pour sa polyvalence, le fait qu’il puisse jouer en défense centrale et au milieu. Il fait une saison exceptionnelle. Même en se mettant dans le logiciel Deschamps, je pense vraiment qu’il peut prendre Kamara. » Kevin Diaz – Source : After RMC (27/03/21)

🗣 « Nzonzi ou Camavinga, aucun des deux n’a le niveau pour aller à l’Euro ».

