OM: Ces deux joueurs qui pourraient faire la différence face à la Lazio selon Sampaoli

Ce mercredi, l’OM se déplace à Rome pour affronter la Lazio dans le cadre de la 3e journée de phase de poule d’Europa League…

Présent en conférence de presse ce mercredi, Jorge Sampaoli a indiqué que le retour de Payet et Milik en Europa pourrait compter dans le résultat final du match. Il ne faudra pas perdre la rencontre, pour espérer se qualifier de l’OM pour le prochain tour d’Europa League :

Nous permet d’être plus compétitif — Sampaoli

« La présence de ces joueurs décisifs comme Payet et Milik peut nous permettre d’avoir une meilleure évolution au niveau du match. Peut-être que si on avait pu compter sur eux, la tournure des matches précédents aurait peut-être été différente. Les avoir à disposition et en forme, c’est un atout supplémentaire. Ce sont des joueurs importants pour affronter des équipes aussi fortes que la Lazio. Pouvoir compter sur eux nous permet d’être plus compétitifs. » Jorge Sampaoli – Source: Conférence de Presse (20/10/21)

Pour Najet Rami, présente sur notre plateau ce lundi la Lazio est prenable :

Défensivement, c’est lent– Rami

« Défensivement c’est lent, on peut leur faire mal. Les latéraux c’est pas très bon non plus, avec Hysaj sur les côtés et Marusic. Acerbi va revenir de suspension contre nous, ce n’est pas une très bonne nouvelle. C’est une belle équipe de contre, dans le derby contre la Roma ils sont pas impressionnants mais à la fin il gagne le match. Il y aussi Sergej Milinković-Savić ou encore Ciro Immobile, Pedro, Luis Alberto, tout ça c’est des bons joueurs techniquement. Je les vois pas prendre le match à la légère à domicile, sur les dernières années ils nous ont baladé. Mais on peut les battre et leur faire mal, un match nul à l’extérieur c’est déjà un bon résultat. » Najet Rami— Source: FCM (18/10/21)

Capitaine emblématique de l’Olympique de Marseille, Lorik Cana a aussi porté le maillot de la Lazio. L’Albanais vit même à Rome avec ses trois enfants, la ville d’où est originaire sa femme. Pourtant, le milieu de terrain va soutenir le club marseillais ce jeudi, comme il l’a déclaré dans une interview accordée à La Provence :

Je serais à l’Olimpico avec le maillot de l’OM — Cana

« C’est dans ces deux matches face à la Lazio que tout va se décider. Il faut faire en sorte de rester dans le coup après cette double confrontation. L’OM reste mon club de coeur. Jeudi, je serai à l’Olimpico mais avec le maillot de l’OM. » Lorik Cana – Source: La Provence (20/10/21)