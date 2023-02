OM : Ce qu’il manque à Longoria selon De Bono !

Avec une gestion efficace de l’OM, Pablo Longoria est très apprécié par les supporters. Mais malgré les bons résultats il n’a toujours pas gagné de titre et renouvelle souvent joueurs et coach. Une instabilité que pointe notre consultant Jean-Charles de Bono dans le DFM.

On a besoin de stabilité

»Il faut rester dans une continuité. Aujourd’hui l’OM est stable. On a des résultats Longoria fait du très bon boulot, mais regardez l’entraineur change chaque saison. L’effectif change chaque saison. A un moment donné il va falloir stabiliser tout ça. Je pense qu’on pourra parler de très bon travail quand il y aura un titre. Moi je souhaite de la stabilité et des titres. Il faut gagner quelque chose. Pour l’instant Longoria n’a rien, gagné. Il est efficace dans ce qu’il fait. La seule petite remarque que je pourrai faire c’est d’avoir le même entraineur sur 3 ou 4 ans et d’être chaque année en ligue des champions » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (13/02/2023)