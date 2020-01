OM : « Ce qu’il se passe à Bordeaux c’est vraiment n’importe quoi ! »

L’OM se déplace à Bordeaux dimanche soir pour le compte de la 22ème journée de Ligue 1. Invité sur Débat Foot Marseille, le journaliste l’Equipe Matthieu Grégoire s’est exprimé sur la situation des girondins…

Dixième au classement, les supporters girondins semblent dans le flou concernant l’avenir du club bordelais. Racheté le 6 novembre 2019 par le fonds d’investissement américain GACP, les Girondins de Bordeaux espèrent conserver leur invincibilité face à l’OM vieille de 43 ans. Le journaliste Matthieu Grégoire, a évoqué la stratégie économique des nouveaux dirigeants bordelais…

Ils vendent des joueurs, ça part dans tous les sens– Matthieu Grégoire

» On peut citer trois projets très axés sur le trading: Monaco, Lille, et les Girondins de Bordeaux. Et pour le coup, Bordeaux travaille beaucoup moins bien que Lille qui a un directeur sportif très professionnel. A bordeaux, en coulisse c’est vraiment n’importe quoi, avec des guerres entre actionnaires. Ils veulent prendre le model de l’OM avec des clubs partenaires, mais ce sont les clubs partenaires qui payent pour accéder à ce programme. Cela donne une impression de business, même sur les transferts avec des profils ciblés par Sousa, pour qu’au final les dirigeants recrutent Oudin qui ne correspond pas à ce profil. Ils vendent des joueurs, et ça part dans tous les sens sans cohérence contrairement à d’autres projets comme celui de Lille. » Matthieu Grégoire— DFM