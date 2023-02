Auteur d’une bonne prestation lors de la victoire 2-1 contre le PSG en coupe de France, le 8 février, Cengiz Under monte en puissance. Annoncé sur le départ à l’été 2022, Under est finalement resté et s’est adapté à l’exigence de Tudor et à des postes différents que celui d’ailier droit. Une adaptation saluée par Bernard Casoni (ex défenseur et coach de l’OM) et Gérard Gili (ex coach de l’OM).

Mentalement il est encore plus fort qu’avant

»Il a été dangereux, a centré, provoqué, accéléré le jeu et beaucoup travaillé défensivement. Pour moi, cette victoire est surtout collective, mais il m’a tapé dans l’œil. Comme quoi, chacun peut repousser ses limites. Peut-être qu’au début, il ne s’en sentait pas capable, mais en travaillant, tout le monde peut y arriver et passer des caps, Il faut en être convaincu, et au final ça lui apporte plus d’assurance. Il doit se dire : ’’Maintenant je suis capable de faire des efforts, des allers-retours, récupérer dans les pieds de l’adversaire, continuer à provoquer…’’ Mentalement, il est encore plus fort qu’avant grâce à ses progrès. » Bernard Casoni – Source : La Provence (10/02/2023)

Il est beaucoup plus complet et s’est mis au diapason de l’équipe

« Il a été, comme les autres, assez exceptionnel et a mis une intensité extraordinaire. Il fait le premier tir, il a une balle de 2-0, obtient le penalty et est allé au bout de ses capacités physiques. C’est impressionnant, remarquable. Avant il faisait surtout des coups, on avait l’impression qu’il se déconcentrait assez fréquemment et on ne le voyait plus. Il était un peu individualiste comme le sont beaucoup d’attaquants talentueux, mais il a su changer de registre et étoffer son jeu. Il a accepté le système et l’idée collective, au sein d’une équipe dans laquelle personne ne peut se cacher. Il est beaucoup plus complet et s’est mis au diapason des joueurs qui font les plus gros efforts. Il a même dépanné en piston droit avec beaucoup de concentration et d’altruisme. » Gérard Gili – Source : La Provence (10/02/2023)