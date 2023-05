OM : Ce secteur bien spécifique où Pau Lopez doit progresser !

Titulaire depuis deux saisons, Pau Lopez est un gardien assez constant qui connait cependant une baisse de régime lors de la fin des deux exercices. Jérôme Alonzo estime que le portier de l’OM doit progresser mentalement.

Jérôme Alonzo a donné son sentiment à L’Équipe sur le niveau de Pau Lopez cette saison.

L’ancien portier du PSG estime que son niveau a baissé : « Après le Classique aller, en octobre dernier (0-1 pour Paris), j’avais vu une autre personne dans l’attitude. Genre : ‘c’est mon tour’. Et là, depuis quelques semaines, son niveau a un peu baissé, et ça peut expliquer trois ou quatre points manquants au classement. Pour un gardien, on raisonne forcément ainsi. »

🧤Pau Lopez 31.3% 3⃣9⃣è meilleur taux de clean sheet ds les 5 grands championnats européens 🇪🇸1er Liga = ter Stegen🇩🇪(Barca)70.3%

🇮🇹1er Série A = Provedel🇮🇹 (Lazio)55.6%

🇫🇷1er L1 = Diouf🇫🇷(Reims)46.7%

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿1er PL = de Gea🇪🇸(M. United)44.7%

🇩🇪1er BundesLiga = Kobel🇨🇭(Dortmund)40.7% https://t.co/XVcmzb3S1I pic.twitter.com/FgnwzLZZZ4 — ⓢⓣⓐⓣⓢⓄⓂⓅ 📊📈📉🔍 (@StatsOmp) May 30, 2023

Mentalement, il lui faut apprendre à être bon quand l’OM va moins bien

Alonzo estime que c’est une histoire de mental : « À l’OM, on a vu une progression dans le jeu aérien, et il est vite au sol malgré sa grande taille. Le jeu au pied et la recherche de profondeur, il avait déjà ça. Mais mentalement, il lui faut apprendre à être bon quand l’OM va moins bien. Pour durer à l’OM, c’est fondamental. »