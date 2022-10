OM : Ce secteur ou Lopez surpasse Donarumma en Ligue 1!

Avec 5 arrêts effectués lors du match face au SCO d’Angers, Pau Lopez mène désormais le classement des gardiens de Ligue 1 en pourcentage d’arrêts cette saison. Il affiche un ratio impressionnant de 85% tandis que son homologue parisien, Gianluigi Donarumma, a vu son pourcentage d’arrêts diminuer de 85,7% à 84,4% en raison du but concédé face à l’OGC Nice.

La victoire des olympiens 3-0 sur la pelouse angevine a scellé le 4ème clean sheet en 7 matchs joués pour le portier espagnol cette saison. Là encore, Pau Lopez se démarque avec 57% de matchs sans encaisser de buts, alors que Donarumma n’affiche que 55,6%.

Une alternative crédible ?

Vivement critiqué à son arrivée, le gardien de 27 ans a su s’imposer comme un successeur sérieux à Steve Mandanda, même si la transition a été compliquée.

« Je suis 100 % pro-Mandanda. Lopez a des qualité et il joue en fonction de ce que veut Sampa. Sur sa ligne, il n’y a pas rien à dire mais il ne prend pas d’initiative au pied, et dégage en touche dès qu’il est pressé. Il n’a aucun style de gardien de but ! » Pascal Olmeta – 15/12/2021 – Source : La Provence

Depuis son arrivée au club, Pau Lopez compte 34 buts concédés pour 36 matchs joués, dont 14 clean sheets et 74 arrêts.

Pour l’instant, le premier gardien marseillais se montre moins efficace en Ligue des Champions : même si il a stoppé deux occasions importantes dans les 20 dernières minutes à domicile contre Francfort, l’espagnol a encaissé 3 buts en deux matchs cette saison dans la compétition européenne.

Des statistiques qu’il pourrait améliorer ce soir lors de la réception du Sporting Lisbonne pour le compte de la troisième journée de Ligue des Champions.

