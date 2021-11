OM: Ce supporter emblématique réagit aux sifflets à l’encontre de Gerson

Auteur d’un nouveau match poussif, Gerson a connu sa première bronca au stade Vélodrome. Le Brésilien commence a impatienter les supporters marseillais…

Ce dimanche à 13h, l’OM recevait le FC Metz pour le compte de la treizième journée de Ligue 1. Malheureusement, les joueurs mis sur le terrain par Jorge Sampaoli n’ont pas donné entière satisfaction, et n’ont pas marqué le moindre but face au 19e du champion de France, une piètre performance. Titulaire d’entrée, Gerson a une nouvelle fois ralenti le jeu marseillais et a délivré une prestation encore décevante. Lors de sa sortie, le Vélodrome a perdu patience et a sifflé l’ancien joueur de Flamengo, une première pour lui qui connait un début de saison vraiment difficile sous le maillot de l’Olympique de Marseille.

Pour Christian Cataldo, leader des Dodger’s, les sifflets contre le milieu de terrain sont justifiés :

L’OM a dépensé beaucoup d’argent pour le recruter– Cataldo

« Je n’ai pas sifflé Gerson personnellement. Mais je comprends que certains supporters attendent plus de lui. Car l’OM a dépensé beaucoup d’argent pour le recruter, c’était le gros transfert de l’été dernier. C’est un joueur qui devait apporter une plus-value dans l’équipe. Alors qu’il apporte zéro pour le moment… C’est peut-être une erreur de casting. Mais celui qui prend les sifflets, c’est le joueur, et pas celui qui l’a recruté. Après, je ne sais pas s’il joue à son poste idéal. Mais il doit alors se mettre d’accord avec Sampaoli. Gerson est international, et on attend beaucoup plus de lui à Marseille ! » Christian Cataldo— Source: BFM Marseille (09/11/21)

Pierre Ménès se pose des questions sur Jorge Sampaoli et fait un constat accablant sur Gerson :

Gerson, au-delà du méconnaissable– Ménès

« Mais ce dimanche a commencé par une bien triste prestation de Marseille, qui peut s’estimer heureux d’avoir obtenu le match nul au vélodrome contre Metz. Si Payet a touché la barre, Delaine a frappé deux fois sur le poteau et par précipitation, les Lorrains ont loupé de grosses occases. Le jeu marseillais est toujours aussi flou mais cette fois, les joueurs semblent perdus et surtout, à bout de souffle sur le plan physique. La tactique de Sampaoli est tellement exigeante qu’on sent clairement des joueurs à la rue comme Lirola et, pire encore, Gerson qui est lui au-delà du méconnaissable. Marseille fait du surplace et il va clairement falloir changer des choses. Mais Sampaoli en est-il capable ? » Pierre Ménès– Source: Pierrot le Foot (08/11/21)