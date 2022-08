OM : Ce témoignage d’un ancien joueur de Tudor sur ses méthodes et son relationnel

Arrivé à Marseille il y a à peine quelques semaines, le nouvel entraineur Igor Tudor se retrouve déjà sous pression. Le groupe Olympiens semble ne pas adhérer a son management assez brutal..

La méthode Tudor, le défenseur Aurélien Chedjou la bien connu. L’ancien joueur du LOSC était dans le groupe de l’actuel coach de l’OM lorsque ce dernier entrainait Galatasaray entre février et décembre 2017

Je ne suis pas étonné des frictions qu’il a avec les joueurs de l’OM. Ca ne passe pas avec les joueurs qui ont du caractère

« Son premier discours on a tout de suite su qu’on allait souffrir. Je me souvient, il nous a dit : ‘J’aime bien Guardiola, mais je préfère Diego Simeone, je veux une équipe qui cravache et qui avale les kilomètres.’Il avait constaté en regardant certains de nos matchs que l’on ne courait pas assez, et qu’on allait commencer à le faire car celui qui n’était pas prêt allait sortir de son groupe. Il nous a dit qu’on allait tellement souffrir qu’on ne verrait plus rien d’autre que le centre d’entraînement et notre lit, et c’est ce qu’il s’est passé, on était rincés en rentrant chez nous. Et puis il ne jurait que par le 3-5-2 alors qu’on n’avait pas les joueurs pour. On a essayé de le lui dire mais ça n’a rien changé. (… ) « On s’est pris un peu la tête. Dans une défense à trois, il me positionnait sur le côté droit. J’avais le sentiment de me retrouver dans la position d’un latéral. Je ne me sentais pas à l’aise à ce poste. (…) On s’est séparé sur une fausse note. C’est vraiment le seul coach avec lequel je me suis un peu frité. Mais il m’a ouvert les yeux sur certaines choses (…) Je ne suis pas étonné des frictions qu’il a avec les joueurs de l’OM. Ca ne passe pas avec les joueurs qui ont du caractère. Des joueurs étaient déjà allés voir le président pour se plaindre de ses méthodes. Je pensais qu’avec son expérience à Galatasaray il changerait, mais ce n’est visiblement pas le cas. » Aurelien Chedjou – Source : L’Equipe

