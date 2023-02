OM : Ce titre de l’Equipe TV qui fait enrager les supporters marseillais !

Sorti à la mi-temps lors de la défaite 1-3 contre Nice, Vitinha n’a pas été à son avantage dans ce match. Pour autant, difficile de tirer une quelconque conlusion suite aux 45 minutes d’un joueur qui vient juste d’arriver.

Invité dans l’émission l’Equipe du Soir, l’agent Yvan Le Mée s’interroge sur la pertinence de ce transfert.

Il fallait mieux prendre un joueur qui va jouer tout de suite

»Ce n’est pas sur le match d’hier soir que tu vas le juger. Le débat est de dire que si tu mets 32 millions d’euros sur cet attaquant et que l’idée c’est de dire qu’on l’achète pour le revendre, il faut le revendre 60 millions d’euros. Se sera un joueur qui a le potentiel pour aller en Premier League, parce qu’il n’y a que la Premier League qui peut acheter un joueur pour 60 millions. Mais je suis pas sur qu’un club de PL mettra cette somme. Soit tu prends un joueur qui est prêt à jouer tout de suite, par exemple Kean de la Juventus, Zapata de l’Atalanta, Beto de l’Udinese. Ou alors il ne fallait pas faire partir Milik. Prendre un joueur pour lequel on te dit qu’il n’est pas prêt à jouer tout de suite, qu’il va rentrer dans la rotation et aider Sanchez. A 32 millions pour moi tu prends un crack, un mec qui joue de suite. » Yvan Le Mée – Source : L’équipe du soir (5/02/2023)

🧐 « Soit tu prends un joueur qui est prêt tout de suite, soit il ne fallait pas faire partir Milik ! »@YvanLeMee s’interroge sur le transfert de Vitinha à l’OM.#EDS pic.twitter.com/dlTQC7j1PJ — L’ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) February 6, 2023

Ce qui a énervé plusieurs supporters marseillais, c’est le titre du thème dans l’émission : « Vitinha, flop »

»Vitinha flop » en titre les supporters de l’OM en colère sur Twitter

Vitinha flop????? Ils ont osé ces charognards il vient d’arriver il a jouer 45mn et ça veut l’enterrer bande de sous m3rde que vous êtes #EDS #TeamOM #OMOGCN pic.twitter.com/Advcw2LMWJ — BerBerTerTer ⵣ (@AmazighBerBer5) February 5, 2023

J’ai mis 2sec @lequipedusoir pour voir le « menu » le minot a joué 45mn regardez…quel chaîne de fdp pic.twitter.com/T0oO3UsbVJ — MadeInMarseille (@muchacho13014) February 5, 2023

La chaîne l’équipe fait qd même un titre « vitinha flop » dans son émission… C’est dingue la nullité de cette émission et de ces participants. Le mec a joué 45 mns dans un match bouillant le lendemain de son arrivée au club. — SG12 (@ganem_shai) February 7, 2023

Le jeune attaquant doit faire avec le poids de son transfert, mais il est jeune et il doit surtout digéré son changement de championnat, de pays, d’équipe et de coach…