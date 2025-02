OM : Ce très bel hommage à Pape Diouf…

Lors d’une interview accordée à RMC, Julien Fournier, ancien secrétaire général de l’Olympique de Marseille (OM), a rendu un vibrant hommage à Pape Diouf, ex-président emblématique du club phocéen. Il a souligné l’impact significatif de Diouf sur sa carrière, tant sur le plan humain que professionnel.

Fournier a décrit sa rencontre avec Pape Diouf comme « une rencontre fabuleuse », ajoutant : « Je n’ai jamais entendu personne dans le monde du foot ou ailleurs critiquer Pape Diouf. C’était quelqu’un qui faisait l’unanimité. » Il a également reconnu l’influence de Diouf sur sa propre formation en tant que dirigeant : « L’OM a été un vrai accélérateur pour ma formation. Mais l’OM avec Pape Diouf, c’était un véritable turbo pour la formation d’un jeune dirigeant comme j’étais à l’époque. »

⚪🔵 L’hommage magnifique de Fournier pour Pape Diouf : 🗣 « Il a été une rencontre absolument exceptionnelle. » 📺 RMC Mercato, c’est disponible maintenant sur Youtube ► https://t.co/vnFAuiCZiJ pic.twitter.com/AAsJWjjqQ3 — RMC Sport (@RMCsport) February 6, 2025

Sur le plan professionnel, Fournier a partagé un conseil précieux donné par Diouf, qui l’a profondément marqué : « Il m’a dit de toujours être honnête avec un joueur. ‘Ne jamais mentir, être juste, et si tu dois être dur, sois-le.’ Ce principe est devenu le mien. » Cette approche, axée sur l’honnêteté et la transparence, a guidé Fournier dans ses interactions avec les joueurs tout au long de sa carrière.

L’honnêteté comme base

En adoptant cette philosophie, Fournier a instauré un « contrat moral » avec les joueurs, basé sur le respect mutuel et la complicité. Il explique : « Je respecte mes engagements envers le joueur et j’attends la même chose de lui. Cela crée une véritable complicité. » Cette méthode, inspirée par Pape Diouf, a permis à Fournier de bâtir des relations solides et authentiques avec les joueurs qu’il a encadrés.

Son impact durable sur des dirigeants comme Julien Fournier témoigne de la profondeur de son engagement envers le football et ceux qui y participent.