OM – Centre de Formation : Giuntini dévoile les grandes lignes séduisantes du nouveau projet !

L’Olympique de Marseille a officialisé lundi dernier deux nouvelles arrivées au centre de formation. Interrogé par le quotidien La Montagne, Jean-Claude Giuntini a exprimé sa joie de rejoindre l’OM, son « club de coeur« .

Via un communiqué, l’Olympique de Marseille a annoncé lundi dernier les arrivées de Jean-Claude Giuntini et Denis Moutier au centre de formation. Les deux hommes retrouveront l’OM dès le mois de juillet. Tandis que le premier va devenir responsable du groupe élite et de la formation interne des cadres, le second sera responsable de la pré-formation.

Deux renforts qui ravissent Nasser Larguet, convaincu qu’ils vont permettre au club de « franchir un nouveau palier« . Interviewé par le journal La Montagne, Jean-Claude Giuntini se montre enthousiaste à l’idée de rejoindre son club de coeur.

L’Olympique de Marseille annonce ce jour les nominations de 𝗝𝗲𝗮𝗻-𝗖𝗹𝗮𝘂𝗱𝗲 𝗚𝗶𝘂𝗻𝘁𝗶𝗻𝗶 et 𝗗𝗲𝗻𝗶𝘀 𝗠𝗼𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿 au centre de formation en 𝗷𝘂𝗶𝗹𝗹𝗲𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟭. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 19, 2021

L’Olympique de Marseille, ça ne laisse personne indifférent, c’est un club mythique – giuntini

« C’est une mission très excitante. Comme j’ai pu le vivre en Île-de-France où il a fallu repenser tout le paysage footballistique. Avec l’efficacité de mes équipes, on en a fait un véritable terrain de détection. Ici aussi, en région PACA, il y a un vivier extraordinaire. L’un des objectifs, ce sera de faire en sorte que tous ces mômes qui grandissent en adorant l’OM, ne perdent pas ça de vue, ne s’écartent pas de leur rêve et restent concernés par l’avenir du club. Quand j’étais en poste à la FFF, de 2010 à 2020, j’avais un devoir de neutralité logique. Maintenant, je peux le dire sans réserve : l’OM c’est mon club de coeur, celui que j’allais voir tout minot quand mes parents ont emménagé à Marseille. On a repris les discussions en fin d’année dernière avec Nasser Larguet. Mais avec le départ d’André Villas-Boas sur le banc de la première, Nasser a dû prendre le relais et nous avons sagement attendu qu’il retrouve ses fonctions auprès des jeunes pour finaliser notre accord le mois dernier. Le timing est parfait. L’Olympique de Marseille, ça ne laisse personne indifférent, c’est un club mythique. Je vais désormais pouvoir vivre cette passion de l’intérieur tout en gardant ma conscience professionnelle. Ce projet est beau et j’ai hâte de légitimer la confiance que m’ont accordée les dirigeants. » Jean-Claude Giuntini – Source : La Montagne (25/04/21)