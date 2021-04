OM : « Certains joueurs, on dirait qu’ils sont contraints de jouer au foot ! »

Extrait de notre dernier Débat Foot Marseille diffusé en direct ce lundi à 17h30 avec notre invité Hervé Bercane. Retour sur la rencontre entre l’OM et Lorient où il n’a pas apprécié la prestation de Mickaël Cuisance

Ce lundi nous étions en direct pour un Débat Foot Marseille avec Hervé Bercane comme invité. Au programme : décrassage de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le FC Lorient.

Avant, les mecs étaient contents de faire leur boulot ! — HERVÉ

Comme Merguez de ce match, Hervé et Nicolas Filhol s’accordent à dire que Mickaël Cuisance a été clairement en dedans en première période et qui a proposé du mieux en seconde. Il y a quelques semaines, le milieu de terrain prêté par le Bayern Munich affirmait avoir eu des soucis personnels, ce qui ne lui permettait pas d’être à 100% sur le terrain… Notre invité n’apprécie pas ce genre de discours !

« Il y a trop de chialeuses dans le foot. ‘J’ai un problème personnel…’ Mais tu es professionnel ! Quand tu es professionnel, à la porte de la Commanderie, tes problèmes tu les laisses dehors et tu fais ton métier, ton match. On te paie pour une faculté que tu as et tu la mets à disposition de celui qui te paie ! Dans le football, j’entends trop ce genre de discours et ça me fatigue. Il faut arrêter de les plaindre sauf grand drame. Je ne parle pas de décès ou ce genre de trucs. Avant, les mecs étaient contents de faire leur boulot ! Maintenant, j’ai l’impression qu’il y a trop de joueurs qui, on dirait qu’on les contrait à jouer au football ! Tu les paies et ils sont contraints de jouer au football » Hervé Bercane – Source : Football Club de Marseille (19/04/21)

POUR VOIR OU REVOIR L’EMISSION EN INTEGRALITE