OM : « Certains parlaient d’un cadeau empoisonné de la part de Sampaoli… »

A la surprise générale, Mandanda a commencé le match dans les cages olympiennes, après 13 rencontres sans jouer la moindre minute. Le portier marseillais a même réalisé une belle performance dans son ensemble…

L’Olympique de Marseille n’a pas réalisé le match de sa saison face au FC Metz. L’une des surprises de Jorge Sampaoli pour cette rencontre a été la titularisation de Steve Mandanda qui était totalement sorti du onze au profit de Pau Lopez.

D’après les informations de l’Equipe, l’international français savait que cette concurrence serait un peu pipée d’entrée. Ce dernier décidera de son avenir dans les prochains mois. Reste a savoir s’il décide de continuer à l’OM dans le staff, ou encore prendre la direction d’une autre écurie afin de terminer sa carrière sur une saison complète.

Pour Florent Germain, journaliste RMC, cette titularisation aurait pu être un cadeau empoisonné :

Le taulier contre Metz ? Mandanda

« Le taulier de l’OM contre Metz ? Mandanda. C’est un taulier d’honneur. Il n’a pas fait un gros gros match. Ce n’est même pas une question d’affect. Il m’a fait peur sur un ou deux coups, et après, il est rentré dans son match. Mais on peut citer qui d’autre après ce match ? Payet a été bon, ok. Mais pour changer un peu, on peut parler de Mandanda. Il n’a pas été exceptionnel, mais il a été présent. Certains parlaient d’un cadeau empoisonné de la part de Sampaoli. Mais non. Après, pas sûr que Mandanda soit relancé pour autant… Il ne sera pas titulaire à Lyon dans une dizaine de jours. Mais face à un relégable, il avait plus à perdre qu’à gagner. Et au final, avec le 0-0, lui s’en sort correctement. » Florent Germain— Source: RMC (08/11/21)

On veut une concurrence saine à tous les postes y compris au poste de gardien de but — Desio

En conférence de presse, Jorge Desio, l’adjoint du coach argentin a expliqué la titularisation de l’international français. Pour rappel, il n’avait plus jouer une seule minute depuis la rencontre face à l’OGC Nice en tout début de saison.

« On veut une concurrence saine à tous les postes y compris au poste de gardien de but. C’est pour cela que Steve a joué. Avec les changements, il est important que le niveau de l’équipe ne baisse pas. » Jorge Desio – Source : Conférence de presse (07/11/21)