OM : Ces 3 rumeurs mercato relancées dès janvier prochain ?

Depuis la fin du mercato estival, Jorge Sampaoli explique que son effectif est court, le turnover a d’ailleurs prouvé les limites de certains remplaçants. Le coach de l’OM va-t-il pouvoir compter sur des renforts cet hiver ? Les finances du club peuvent laisser penser que non, même si plusieurs rumeurs reviennent avec insistance y compris du côté des départs…

Duje Caleta Car a retrouvé un rôle important et pourrait être un joueur convoité lors du mercato hivernal. Cependant, le nom de Boubacar Kamara revient avec insistance dans la colonne départ. Le milieu de terrain n’a pas (encore?) signé de prolongation et sera libre en juin prochain, il est dans le viseur de plusieurs gros clubs italiens. Du côté des arrivées, les internationaux chiliens Alexis Sanchez et Arturo Vidal sont toujours annoncés comme des cibles même si les possibilités financières de l’OM ne semblent pas correspondre à leurs émoluments…

Alexis Sanchez, trop cher…

Son nom circule de puis la nomination de Jorge Sampaoli à l’OM. Le média FC Inter News annonçait une nouvelle fois qu’Alexis Sanchez serait tenté de retrouver son ancien sélectionneur en Ligue 1. D’autres médias italiens précisent que l’entraineur de l’Olympique de Marseille aimerait récupérer l’attaquant en mal de temps de jeu (seulemt 169 minutes jouées en Serie cette saison) et que ce dernier aimerait quitter le club italien puisque l’Inter cherche à réduire sa masse salariale. Cependant, on imagine mal Pablo Longoria pouvoir offrir Alexis Sanchez à son coach, car le salaire de ce dernier est estimé à 7M€ par an…

🔄Tjrs selon Calciomercato, Sampaoli ferait d’Alexis Sanchez 🇨🇱 (32 ans) l’une de ses priorités du prochain mercato !

Il serait également suivi par Everton#TeamOM #OM pic.twitter.com/ZIsl22497z — Le Reseau Olympien (@OM_LeReseau) November 9, 2021

Vidal sur le marché ?

Comme son compatriote, Arturo Vidal a le même problème dans le même club. Le milieu de terrain de 34 ans manque de temps (158 minutes jouées en Serie A cette saison). Il faut dire que la conccurence de Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Matias Vecino ou encore Roberto Gagliardini et Hakan Calhanoglu est importante. L’international chilien serait ouvert à un autre challenge et n’a jamais caché son attachement à Sampaoli comme il l’avait expliqué à TNT Sports en mai dernier : « Sampaoli est une personne importante pour moi dans le football. C’est un entraîneur qui m’a beaucoup fait grandir comme joueur, comme personne. Il est très direct. Il n’hésite pas à te dire les choses en face. Je lui suis reconnaissant. Il m’a permis de continuer à progresser. Tous mes entraîneurs m’ont beaucoup aidé, mais Sampaoli, c’est particulier, il m’a fait gagner un titre avec mon pays, ça marque à vie. » Comme pour Sanchez, l’énorme salaire de Vidal (estimé à presque 8M€ / an) semble être un obstacle insurmontable pour le président Longoria…

Kamara a une grosse cote en Italie

Boubakar Kamara est un élément clé du stystéme de jeu de Jorge Sampaoli. Le minot équilibre le milieu de terrain et s’est imposé comme un des capitaines de l’équipe. Alors qu’il a été poussé vers la Premier League l’été dernier et qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat, ce dernier pourra négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain. Selon les informations de Il Corriere dello Sport, la Juventus aimerait discuter avec l’Olympique de Marseille et de profiter de ses bonnes relations avec Pablo Longoria pour doubler son concurrent le Milan dans ce dossier. Le club spécialiste des signatures de joueurs libres peut-il payer un transfert dès cet hiver pour boucler le dossier ? Pas sûr que Sampaoli est envie de perdre son milieu en cours de saison et que Kamara envisage un tel scénario…