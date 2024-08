L’OM remporte son premier match de championnat sur un score fleuve 5-1. Pour autant les Marseillais doivent toujours se séparer des indésirables de De Zerbi. Daniel Bravo lui n’exclue pas d’en réintégrer 2 ou 3.

Malgré une large victoire 5-1 face à Brest pour la première journée de Ligue 1, et avec de nombreux absents (Kondogbia, Koné, Brassier et Carboni). Le sujet des « lofteurs » fait toujours autant parler, pour l’ancien joueur Daniel Bravo il faudrait réintégrer 2 ou 3 joueurs dans le groupe de Roberto De Zerbi : « Derrière, je n’écarte pas l’idée de revoir Gigot ou Mbemba, s’ils ne partent pas. Ils seront peut-être réintégrés, car c’étaient quand même les tauliers de la saison passée. Ils paient le fait que l’OM a fini 8e de Ligue 1 et que finalement il y ait l’envie de changer, le sentiment que le club ne pourrait pas aller plus haut avec ces joueurs. Mais je trouve que ce sont de bons joueurs, fiables, tout comme Veretout. Je pense qu’ils peuvent avoir leur utilité cette saison », a-t-il confié.

Satriano pour remplacer Moumbagna ?

Malgré une performance XXL de l’OM pour la reprise du championnat, la blessure de Faris Moumbagna vient entacher le parfait week-end marseillais. Très probablement éloigné des terrains pour un long moment, l’état-major phocéen s’est mis en quête de son remplaçant. Selon Foot Mercato, les dirigeants olympiens ont coché le nom de Martin Satriano, l’attaquant de l’Inter Milan. Auteur de 4 buts et 4 passes D avec Brest la saison passée, l’Uruguayen privilégie l’OM. Getafe est également intéressé. Cette piste s’ajoute au souhait de recruter un ailier gauche avant la fin du mercato, et si la piste Rowe traîne depuis quelques semaines c’est parce que les dirigeants ne disposent pas de fonds infinis. Avec un trop gros nombre d’indésirables toujours dans le loft, les caisses sont bouchées. L’OM songe à faire partir Bamo Meité ou Amine Harit, malgré des qualités reconnues en interne, pour libérer de la masse salariale.

🚨EXCL: 🔵⚫️🇺🇾 #SerieA | ❗️L’OM se penche sur Martin Satriano, l’attaquant de l’Inter Milan ➡️ Brest et Getafe sont là mais l’Uruguayen préfère l’OM ➡️ Les brestois ont activé une autre piste en attaque Avec @CasseJosue https://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/3SC4bloXzt — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 19, 2024

Quid des lofteur Veretout, Gigot et Mbemba ?

Quid de Veretout, Gigot et Mbemba ? Leurs émoluments pèsent lourd dans la masse salariale du club. Placardés dès le début de la préparation estivale, les « lofteurs » n’ont toujours pas trouvé de portes de sortie. La fin de mercato s’annonce donc particulièrement agitée à l’OM. Les dirigeants vont tenter de flairer les bons coups et les fameuses opportunités de marchés pour finaliser un recrutement estival déjà bien animé.

A lire aussi : Mercato concurrents OM : Lyon a tranché pour Cherki !