OM : Ces trois joueurs qui forment « une petite famille » à Marseille !

La CAN débute dans quelques jours. Avant le départ pour cette compétition, RMC Sport a interrogé plusieurs joueurs de l’OM qui vont y participer, à commencer par Iliman Ndiaye !

Iliman Ndiaye est venu renforcer l’OM avec Ismaila Sarr cet été. Les deux attaquants s’ajoutent à Pape Gueye pour créer un trio d’internationaux sénégalais. En plus d’aller en sélection ensemble, ils vont participer à la CAN 2024 avec leur pays. Dans un entretien accordé à RMC Sport, Iliman Ndiaye s’est exprimé sur cette petite famille qui s’est créée à l’OM en ce début de saison.

On prend une petite partie de la sélection et on est venu ici à Marseille.

« Avec Sarr, Gueye, ça se passe très bien (rires) ! En dehors du terrain, on s’amuse. On fait beaucoup de choses ensemble, on va manger ensemble. Comme vous avez dit, c’est une petite famille ici, on prend une petite partie de la sélection et on est venu ici à Marseille. Gérer l’absence de l’OM? Je ne peux pas vous dire car je n’ai pas encore connu ça. Pour la Coupe du monde, tout le football s’est arrêté. Quand je vais être à la CAN, je sais que je vais être focus sur mes matchs mais j’aurai quand même l’OM dans un coin de ma tête. Je vais regarder les matchs, s’ils ne sont pas à la même heure. L’axe ou l’aile à l’OM? En sélection, c’est pareil, ils m’utilisent sur un côté ou dans l’axe. Ça dépend des systèmes de jeu. Après, c’est vrai que j’ai toujours aimé jouer dans l’axe. Mais je suis prêt à faire ce qu’on me demande. Je pense vraiment que ça peut faire du bien. À chaque fois que je reviens de sélection, je me sens un peu plus à l’aise quand je joue. Donc oui, je pense que ça va faire du bien. Discuter avec des anciens joueurs? Non, on n’a pas encore discuté, mais je sais que quand on va aller là-bas, ils vont nous dire comment c’est. Il nous ont déjà un peu dit ce qu’ils ont vécu sur les dernières CAN. Tout ce que je sais, c’est que ça va être dur! »