OM : C’est compliqué de sortir un onze » dixit De Bono

Dans DFM ce lundi, notre consultant Jean-Charles De Bono s’est exprimé sur la fin de championnat qu’attend l’OM et estime que le club se doit de jouer sur les deux tableaux (championnat et Ligue Europa).

De Bono, consultant dans notre émission de débat, estime que l’OM se doit de se battre sur les deux tableaux. C’est à dire à la fois le championnat et la Ligue Europa. Interrogé sur quel onze doit être aligné face à Nice, il répond : les titulaires !

« C’est compliqué, compliqué de sortir un onze parce qu’on ne sait pas retours, les blessures, les suspensions… Harit devrait être présent et on espère que Gigot le sera aussi. On a Mbemba qui est en délicatesse cette dernière semaine on ne sait pas s’il va pouvoir jouer ou pas. Balerdi sera là mais il est un peu épuisé avec tout ce qu’il a pu donner.

Autant il a été critiquable, autant il a été excellent ces dernières semaines sur ses prestations, notamment en Ligue Europa. Je trouve que c’est une marge de progression énorme, il faut le souligner. C’est un joueur qui a été critiqué pendant des semaines et des semaines et qui aujourd’hui, j’ai le sentiment qu’il tient la baraque à lui tout seul. Et là il accuse un peu le coup, sur ce dernier match face à Toulouse où il était un petit peu épuisé physiquement.

🔵⚪️❌#OM : « Un club comme Marseille ne peut pas se permettre de faire l'impasse sur le championnat. Il faut mettre les titulaires face à Nice »

« Il faut mettre les joueurs aptes et titulaires à leurs postes »

Mais comment l’OM peut se permettre de laisser des titulaires « indiscutables » sur le banc en sachant qu’il faut jouer une place européenne. Un club comme l’OM ne peut pas se permettre de faire l’impasse sur le championnat, tu es obligé de jouer sur les 2 tableaux. Même s’il y a l’Europa League qui arrive derrière et que tu te dis imagine toi si ça se passe mal des deux cotés… Donc moi je pense qu’il faudrait mettre les joueurs aptes et titulaires à leurs postes. »