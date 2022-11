OM : C’est confirmé pour Gueye et Dieng !

Après Amine Harit (Maroc), Simon (Cameroun), Guendouzi et Veretout (France, les 5e et 6e internationaux de l’OM convoqués pour la Coupe du Monde sont bien Pape Gueye et Bamba Dieng avec le Sénégal.

Pape Gueye et Bamba Dieng sont bien dans la liste d’Aliou Cissé. Blessé, Sadio Mané fait lui aussi partie de la liste du Sénégal pour la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur Aliou Cissé, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2024, a retenu 26 joueurs dont la superstar du Bayern Munich.