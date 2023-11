OM : C’est confirmé pour Chancel Mbemba !

L’OM a deux gros matches cette semaines à l’extérieur face à l’AEK puis à Lens. Après ces deux rencontres, c’est une nouvelle trêve internationale avec déjà une convocation pour Chancel Mbemba !

En effet, Chancel Mbemba a été sélectionné pour affronter la Mauritanie puis le Soudan avec la République démocratique du Congo. Les Léopards vont disputer des matchs de qualifications pour la prochaine Coupe du Monde, ils sont aussi dans la même poule que le Sénégal, le Sud-Soudan et le Togo, une seule formation sera qualifiée pour le Mondial.

La liste officielle du staff technique pour les prochains matchs. Ensemble ! 🇨🇩 pic.twitter.com/kPyniGSrwg — Sebastien Desabre (@Seb_Desabre) November 5, 2023

Dans tous les cas, depuis le début de la saison, Mbemba est bien en dessous de ses standards. L’ancien joueur du FC Porto a d’ailleurs vu sa cote sur Transfermarkt baisser d’un quart. Valorisé à 20 millions à la fin de la saison dernière, il n’est plus qu’à 15 millions d’euros depuis la dernière mise à jour des joueurs de Ligue 1 effectuée ce lundi 16 octobre.

Les dévalorisations des joueurs de Ligue 1

Milan Skriniar (Paris Saint-Germain) = -10 M€ (50 M€)

Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain) = -6 M€ (22 M€)

Corentin Tolisso (Olympique Lyonnais) = -6 M€ (8 M€)

Carlos Soler (Paris Saint-Germain) -5 M€ (20 M€)

Chancel Mbemba (Olympique de Marseille) = -5 M€ (15 M€)

Hugo Ekitiké (Paris Saint-Germain) = -5 M€ (15 M€)

Breel Embolo (AS Monaco) = -5 M€ (15 M€)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) = -5 M€ (65 M€)

Marquinhos (Paris Saint-Germain) = -5 M€ (65 M€)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain) = -5 M€ (45 M€)

Martin Terrier (Stade Rennais FC) = -5 M€ (30 M€)

Lucas Hernández (Paris Saint-Germain) = -5 M€ (45 M€)

La baisse de régime de Mbemba expliquée

Dans La Provence, Edouard Cissé explique cette baisse de niveau par le changement de système et la faillite collective de l’équipe: « Toutes ses habitudes ont été bouleversées cet été. Avant, il était dans une défense à trois avec marquage individuel. Il chassait l’adversaire et attaquait avec talent. Maintenant, on lui demande d’être beaucoup plus sage et concentré. Quand tu dois changer ta manière de réfléchir, d’interagir avec tes partenaires, tu as besoin d’un cadre positif. Or, ce n’est pas du tout le cas, car le collectif et lui manquent totalement de confiance. »