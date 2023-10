OM: C’est confirmé pour Ounahi et Harit !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Walid Regragui a dévoilé ce mercredi sa liste pour le match amical face à la Côte d’Ivoire le 14 octobre à Abidjan et la rencontre face au Libéria pour le compte de la dernière journée des qualifications à la CAN 2023. Les deux olympiens Amine Harit et Azzedine Ounahi ont été retenu par le sélectionneur marocain.