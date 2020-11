OM : « C’est dangereux ce qui arrive à Kamara ! »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille ce jeudi consacré à la rencontre de ce soir face à Strasbourg avec nos journalistes Benjamin Courmes ainsi que Mourad Aerts. Ce dernier estime que la situation actuelle de Boubacar Kamara est dangereuse…

Notre journaliste estime que si la situation de Boubacar Kamara à l’OM ne s’arrange pas cela pourrait s’aggraver pour lui. Le jeune formé au poste de défenseur central évolue depuis plusieurs mois en tant que milieu défensif. Alors qu’il avait réalisé de bonnes performances pour ses premières rencontres à ce poste la donne se serait inversée. Notre journaliste juge qu’il est nécessaire qu’il retrouve son poste de prédilection afin de ne pas ralentir sa progression.

Kamara ne progresse plus !

« Au milieu de terrain, j’espère revoir Gueye et ne surtout pas voir Sanson, Rongier et Kamara. Moi je pense que c’est dangereux ce qui est en train d’arriver à Kamara. Il tombe dans une certaine médiocrité à demie-satisfaisante. Il n’est pas complétement nul mais il est à ce poste où il est arrivé à reculons. L’an dernier c’était pas trop mal mais il apporte plus grand chose. Mais aussi il ne progresse plus, et ça s’est un peu inquiétant, parce que c’est quelqu’un qui a un talent énorme ».

Mourad Aerts – Source : DFM (05/11/2020)