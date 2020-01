OM : « C’est Eyraud qui a fait les erreurs ! »

Nouvel extrait de notre Débat Foot Marseille de ce lundi… Jean-Charles De Bono est remonté contre Jacques-Henri Eyraud qui souhaiteraient vendre des joueurs alors que l’équipe tourne bien…

Ce lundi, c’était Débat Foot Marseille avec l’équipe type composée de Benjamin Courmes, Nicolas Filhol, Mourad Aerts et Jean-Charles De Bono. Notre consultant est revenu sur ce qui a créé des tensions entre JHE et André Villas-Boas… Selon lui, c’est au président de trouver des moyens financiers au lieu de vouloir amoindrir l’effectif de l’OM.

« Quand tu engages un entraîneur c’est pour avoir des performances, des résultats. On lui reproche presque d’être deuxième en lui disant : t’as fait de bons joueurs, on va les vendre pour qu’on puisse rembourser. C’est pas ça l’intérêt ! Les erreurs ont été faites avant. C’est Eyraud qui a fait les erreurs, il faut le dire. C’est lui qui a eu les contrat sous ses yeux et qui les a signé. C’est à lui de se démerder pour ramener de l’argent. »

Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille

Pour revoir ce DFM en intégralité :

Au menu : retour sur la victoire de l’OM en Coupe de France contre Granville, la mise au point d’André Villas-Boas, Benedetto, et le mercato olympien.

Le Sommaire de l’Emission :

– Décrassage : Granville/OM (0-3)

Granville/OM (0-3) – Benedetto dans le dur ?

– Le Gros Débat : La mise au point d’André Villas Boas

La mise au point d’André Villas Boas – Le Petit Débat : On ne joue plus le titre ?

