Dans Débat Foot Marseille, Benjamin Courmes est revenu sur le match nul concédé par l’OM à Lorient. Il estime que les marseillais n’arrivent plus à mettre en place le jeu proposé en début de saison.

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille a concédé le match nul au Stade du Moustoir contre Lorient (0-0). Avec cette nouvelle contre performance, les olympiens abandonnent la deuxième place à Lens et se retrouvent désormais relégués à 7 points du Paris-Saint-Germain. Au-delà de la mauvaise opération sur le plan comptable, c’est le jeu proposé par les marseillais qui est pointé du doigts. Dans Débat Foot Marseille, Benjamin Courmes explique que les marseillais ne parviennent plus à reproduire le jeu attrayant du début de saison.

À LIRE AUSSI : OM : Echanges tendus entre des supporters marseillais avec Rongier et Guendouzi !

Dans le jeu, il n’y a plus grand chose d’intéressant

« C’est la dépression pour beaucoup de supporters. Cela se poursuit maintenant depuis plusieurs semaines. On déprime nous les supporters, mais c’est aussi inquiétant dans le jeu de l’Olympique de Marseille. Il n’y a plus grand chose d’intéressant. On a connu le jeu marseillais du début de saison, on sait ce qu’ils veulent mettre en place mais ils n’y arrivent plus. Il y a très peu d’occasions. Les matchs se suivent et se ressemblent. C’est très inquiétant. » Benjamin Courmes – Source : Football Club de Marseille

Pas sûr que l’OM arrive à concurrencer Paris

« La dynamique n’est pas bonne. Sur les derniers matchs, tu fais mal nul à domicile contre Strasbourg, tu ramènes une victoire de Reims où tu t’en sors très bien. Ils tapent deux fois les poteaux. À Rennes, c’est la même chose. Ils gagnent à l’extérieur avec beaucoup de réussite. Et vendredi, tu perds encore deux points à domicile contre Montpellier. La dynamique est négative, en terme de jeu proposé, c’est assez pauvre. Ce qui m’inquiète, c’est que Paris peut potentiellement tomber encore en championnat mais vu les derniers matchs, je ne suis pas certain que l’OM ait la capacité d’aller les chercher. » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (03/04/2023)