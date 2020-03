OM : « C’est la récidive qui pose problème ! »

Extrait du dernier DFM de ce lundi. Notre plateau revient sur les mauvaises prestations actuelles de l’OM et sur la fin de championnat qui pourrait se compliquer…

cette dynamique s’est inversée — Albano

Le journaliste de la Provence, Mario Albano estime que ce match nul 2-2 face à Amiens est problématique. Car si la défaite 1-3 face à Nantes il y a 2 semaines pouvait passer pour un accident, cette fois c’est une récidive qui indique une tendance plus particulièrement à domicile…

Pour voir ou revoir ce dfm en intégralité







Benjamin Courmes, Nicolas Filhol et notre consultant Jean Charles de Bono sont accompagnés aujourd’hui par le journaliste de La Provence Mario Albano. Ensemble et pendant une heure, ils font le tour de l’actualité marseillaise des derniers jours à savoir le match nul 2-2 face Amiens, les conséquences au classement et les matches à venir. Enfin le gros débat est consacré au Fair Play Financier.

Le sommaire :

Décrassage : OM – Amiens (2-2)

Petit Débat : Une course à trois OM / Rennes / Lille pour le podium Une course à trois OM / Rennes / Lille pour le podium

Gros Débat : L’OM rattrapé par le Fair Play Financier L’OM rattrapé par le Fair Play Financier

Bon visionnage !