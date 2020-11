OM : « C’est nul à tous les niveaux »

L’OM s’est incliné 3-0 face au FC Porto mardi soir lors du troisième match de poule de Ligue des Champions. Une prestation catastrophique où les joueurs n’ont montré aucun sentiment de révolte.

La batterie est vide…

Sur le plateau du Football Club de Marseille, Mario Albano, journaliste sportif pour La Provence, est revenu sur la prestation de l’OM. Après la défaite 3-0 sur la pelouse portugaise, notre invité n’a retenu aucun point positif de la rencontre si ce n’est le fait que les joueurs savent effectuer une passe…

« On ne peut pas dire qu’il y a un problème physique parce que techniquement c’est bon, ou l’inverse. Non, c’est nul dans tous les domaines ! Ils ont été nuls techniquement, Jean-Charles (De Bono, ndlr) l’a suffisamment relevé. Les buts viennent de fautes techniques sur des passes du plat du pied. Le penalty de Payet est tiré stupidement du plat du pied. On ne peut pas dire qu’il ait voulu tirer trop fort. Le paradoxe, c’est qu’on a vu l’OM gagner cette saison à Paris, faire match nul à Lyon avec de la chance sur les deux rencontres. Mais pour tirer de tels résultats sur ce genre de matchs à l’extérieur il faut aussi du caractère. Et, là je suis encore d’accord avec Mourad Aerts, la batterie est vide. Il n’y a rien, je n’ai pas l’impression de voir par moment un joueur qui se révolte et apporte quelque chose. C’est plat, c’est vide, à l’image des passes répétés jusqu’à ce que l’adversaire vienne les intercepter… »

Mario Albano – Source : Football Club de Marseille (03/11/2020)

