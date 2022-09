OM : C’est officiel pour Maoulida

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, devenu en 2021 entraineur adjoint des U19 de l’OM, s’est exprimé sur son départ sur Twitter après un peu plus d’un an a la tête de cette fonction. Un départ qui met en lumière le manque d’anciens joueurs du club dans l’organigramme actuel de l’Olympique de Marseille

L’aventure fut courte mais intense, grande et enrichissante

Après un an à l’OM en tant qu’entraineur des attaquants de la section U19 de l’Olympique de Marseille, Toifilou Maoulida a posté un message sur son compte Twitter concernant son départ du club :

Communiqué 📝 « La connaissance, c’est partager le savoir qui nous fait grandir… » ⤵️ pic.twitter.com/iC5kdUsSM4 — Toifilou Maoulida (@filoumaoulida) September 16, 2022

L’homme au fameuses bandelettes y décrit notamment ses activités post-carrière, constituée de passage de diplômes divers autour du football, et remercie les supporters olympiens de son soutien depuis son retour dans l’organigramme du club où très peu (voir pas) d’anciens joueurs du club figurent. Une situation que notre invité Karim Zéribi a abordé lors de notre émission « Débat Football Marseille » lundi dernier.

« Il faut des cadres qui travaillent à la pérennité du club »

L’homme politique et chroniqueur télé Karim Zéribi avait déjà critiqué cette situation, trouvant que c’est quelque chose qui manque à l’Olympique de Marseille :

« Un club est une grande institution quand il a un style de jeu, un centre de formation, un public, des résultats et un palmarès. L’OM a un public incroyable et un joli palmarès mais ils ont oublié les deux autres aujourd’hui. Il n’y a pas de style de jeu bien défini à Marseille. Il faudrait qu’il y ait des cadres qui travaillent dans l’ombre à la pérennité du club. L’OM ne l’a pas, le Bayern Munich et le FC Barcelone, oui. Au Bayern, les anciens joueurs sont tous au club. Je me pose la question pourquoi l’OM n’arrive pas à reproduire ce schéma. Si Longoria veut marquer le club de son empreinte, il doit travailler sur cette question. Il a stabilisé le club, il fait du bon travail mais il faudrait qu’il apporte cette petite touche en plus. » Karim Zéribi – Source : Football Club de Marseille (12/09/2022)

