OM : C’est officiel, un gros coup dur tombe pour Igor Tudor !

Après avoir reçu un troisième carton jaune en moins de 10 matchs, Cengiz Under sera suspendu pour le quart de finale de coupe de France face à Annecy, le 1er mars.

Averti lors de TFC-OM, le 19 février, Under sera suspendu contre Annecy en raison d’un trop grand nombre de cartons jaunes accumulés. Il avait reçu un carton jaune le 14 janvier contre le FC Lorient et un autre contre Clermont le 11 février. La décision a été confirmée ce mercredi soir par la Commission de Discipline !

A LIRE AUSSI : OM : Acherchour a trouvé le problème de Mattéo Guendouzi

❌ Téji Savanier, Marco Verratti, Cengiz Ünder… Retrouvez toutes les décisions de la commission de discipline du soir ⤵️https://t.co/pHtDZecJlB — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 22, 2023

Annecy, c’est vraiment un collectif !

« Leur attaquant, Moise Sahi Dion qui est prêté par Strasbourg, qui est un poil moins bien ces dernières semaines, ça fait 3/4 matchs qu’il n’a pas marqué et encore, il n’y en a un ou deux qu’il a commencé sur le banc. Il en est à neuf buts, dont un seul pénalty. Donc je crois qu’en Ligue 2, si on enlève les penalties, il est quasiment le meilleur buteur. C’est un peu leur arme offensive. Après un joueur comme comme Steve Shamal, qui n’a pas énormément de stats mais qui a marqué le dernier match, qui est un ailier, qui tourne beaucoup, qui provoque beaucoup et qui dans un bon jour peut faire des différences. Un des points forts de l’équipe, c’est le milieu de terrain qui est le secteur de jeu le plus expérimenté, avec notamment Vincent Pajot qui est un des seuls joueurs à à être connu du grand public, qui a de l’expérience Ligue 1. Ils ont un milieu de terrain, Pajot, Kashi, Demoncy, qui fonctionne pas mal. Honnêtement dans cette équipe, l’individualité qui sort un petit c’est l’attaquant Sahi. C’est vraiment une équipe. C’est un peu cliché de dire ça mais c’est vraiment plus un collectif que des individualités. «