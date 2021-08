OM : « C’est pas facile de jouer avec 3 arrières centraux »

Après avoir concédé le nul face à Bordeaux (2-2), hier soir, l’OM version Sampaoli a déjà encaissé 4 buts en deux rencontres. Avec une équipe très offensive, Rolland Courbis pense que ce déséquilibre peut affecter l’OM cette saison.

Hier soir, l’Olympique de Marseille a été tenu en échec par les Girondins de Bordeaux. Après avoir mené 2-0 à la pause, les Phocéens ont finalement encaissé 2 buts et ont vu revenir Bordeaux. D’après Rolland Courbis, ce résultat est dû au déséquilibre de l’effectif de Jorge Sampaoli qui positionne un maximum de joueurs offensifs sur le terrain. En deux rencontres, l’OM a déjà encaissé 4 buts et s’apprête à affronter l’OGC Nice de Christophe Galtier qui a terrassé Lille (0-4) sur sa pelouse.

« Finalement, cette équipe de l’OM avec cet effectif. Si elle joue tout à fait logiquement dans un 4-2-3-1 avec un numéro 9, avec un Payet en dessous du 9, les deux jeunes (Konrad de la Fuente et Ünder) sur les extérieurs, deux milieux relayeurs et récupérateurs qui peuvent se partager le boulot puisqu’il y en a 4 ou 5 dans l’effectif et 4 défenseurs. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Dans les 30 dernières minutes, tu ne sais plus où tu es, qui fait quoi. Dans les un contre un, je regarde la faute de Balerdi. Sa faute est une faute qui manque de réflexion parce que c’est pas facile de jouer avec 3 arrières centraux pendant 1h. Dans les 20 dernières minutes, tu as un petit peu la tête qui te tourne. Moi, ce que je regarde et je suis prêt à applaudir. Je me dis : « Si je suis entraîneur avec un bel effectif, est-ce que je n’aurais pas envie de rencontrer cet OM déséquilibré ? » Sincèrement, je serais curieux de voir ce qu’il se passerait. » Rolland Courbis – Source : RMC (16/08/2021)

MES ÉQUIPES JOUENT HABITUELLEMENT EN 4-3-3 – JORGE SAMPAOLI

La saison dernière, Jorge Sampaoli avait cependant donné quelques indications sur le système et le style de jeu qu’il pourrait mettre en place cette saison. Le système préférentiel de l’Argentin serait le 4-3-3. Les recrutements de Gerson et de Mattéo Guendouzi lui permettent de développer son idée de jeu dans de bonnes conditions.

« Je ne suis pas très habitué à jouer avec deux attaquants, je suis plus habitué à jouer sans avant-centre. Quand on a deux pointes, on perd en construction. Pour créer du jeu, il faut construire. Au départ, les différentes hauteurs de jeu nécessitent d’avoir des joueurs pour créer du jeu. Mais, s’il faut faire entrer un deuxième attaquant, on le fera. Le 3-5-2 que l’on utilise actuellement est adapté à notre équipe. Mes équipes jouent habituellement en 4-3-3. Ce qui ne changera pas, c’est que je veux des joueurs qui savent jouer sur des espaces larges, pas seulement dans le dribble. Les joueurs qui viennent ici doivent savoir dans quel projet de jeu tactique ils vont devoir s’inscrire. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (14/05/2021)