OM : « Payet ? C’est petit ! »

Dans DFM, Jérémy Attali est revenu sur la gifle de Dimitri Payet à Yannick Cahuzac. Le journaliste estime que le Réunionnais ne devrait pas être sanctionné après coup.

Lors de la rencontre entre Lens et l’Olympique de Marseille le week-end dernier (2-1), plusieurs échauffourées ont débuté en fin de match. Sur des images diffusées par Prime Vidéo, Dimitri Payet gifle l’entraîneur adjoint de Franck Haise, Yannick Cahuzac. Si le Réunionnais n’a pas été sanctionné par l’arbitre sur le coup, il pourrait être pénalisé par la commission de discipline après inspection des images. Payet pourrait être suspendu entre trois et cinq matchs et ainsi rater les derniers matchs de championnat.

Une fois que le match est terminé, tu passes à autre chose

Dans Débat Foot Marseille, Jérémy Attali estime qu’une sanction contre le meneur de jeu marseillais n’a pas lieu d’être malgré le mauvais geste : « Le diffuseur le fait de bonne foie. Il veut apporter à son public une information. Il ne le fait pas pour piéger l’OM. Je suis quand même de l’avis de Franck Haise quand il dit qu’une fois que l’action est passée, c’est fini. C’est petit de revenir sur des détails à chaque fois, alors qu’il y a surement des choses qu’on a pas vu. Une fois que le match est terminé, tu passes à autre chose. Dans les couloirs, peut-être que des Lensois ont insulté des Marseillais, on ne sait pas. À ce moment-là, il faut regarder toutes les vidéos. »

Je ne suis fan pas de ce genre de méthode