OM : « C’est qu’il y a un problème de management »

L’OM va sauf énorme surprise terminer 3e de Ligue 1. Un deuxième podium de suite mais une seconde place perdue face à Lens dans les derniers matches. La question se pose de savoir si cette saison olympienne est réussie ?

Interrogé sur ce thème dans l’émission Virages Marseille, Eric Di Meco veut reste positif : « On va faire des bilans, on pointera les responsabilités des uns des autres et il faudra que personne ne se cache. Sauf qu’aujourd’hui, on peut acter le fait d’être troisième, et on n’est pas obligé tous de s’immoler en place publique. » Le champion d’Europe 1993 estime que les olympiens peuvent passer les deux tours de barrage : « C’est quand même possible de se qualifier pour la Ligue des champions en finissant à cette place, ça s’est déjà vu, la formule s’est allégée, tu ne te prends plus des « avions » en face… »

On ne peut pas parler de saison réussie

Sur BFM Marseille, Florent Germain est revenu sur la saison de Tudor : « Pour moi on ne peut pas parler de saison réussie. Moi en début de saison tu me demandes si je signe si on finit troisième je dis non. Les dirigeants n’ont pas été pris de court par le départ de Sampaoli, Pablo Longoria sait très bien ce qu’il fait. » et de préciser, « donc j’englobe tout le monde, quand tu finis deuxième, tu dois finir au moins deuxième la saison suivante. Globalement, le public a accroché au jeu, mais il y a aussi une gestion de vestiaire. Quand tu te froisses avec une partie c’est qu’il y a un problème de management ».

La saison sera-t-elle réussie si l’OM termine troisième du championnat ? Igor Tudor avait lui aussi livré sa réponse : « On a fait une grande saison. Mon objectif est de tirer le maximum de l’effectif. On a réussi a faire quelques chose de très bien en repartant de zéro. je pense que le public a apprécié, ça va au-delà du classement, » avait ainsi déclaré le technicien croate face aux journalistes ce vendredi après midi à la veille du match contre Lille.