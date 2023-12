Après la rencontre face à Lorient, Samuel Gigot s’est exprimé en zone mixte. Le capitaine marseillais était content de la victoire mais a bien du mal à accepté la seconde mi-temps ratée de son équipe…

Samuel Gigot a du mal à digérer la seconde mi-temps de l’OM. “On a fait une très mauvaise seconde période, surtout qu’on a fait une superbe première période. On a très bien joué, en marquant quatre buts. C’est rageant, mais le plus important c’est de gagner. On continue notre belle série. Ce n’est pas évident avec l’enchaînement des matchs. On va retenir le positif. Cette seconde période doit nous servir de leçon. Je suis d’accord avec le coach. Il faut qu’on soit des morts de faim sur chaque ballon. On doit avoir la haine d’encaisser des buts. On a mal défendu. Lorient s’est réveillé et nous a posé plus de problèmes. Ils ont eu une réaction à domicile. C’est à nous de mieux interpréter le jeu. Cela fait penser à la seconde période à Strasbourg. À nous de mieux comprendre le jeu quand l’équipe se réveille.”

L’OM s’est imposé sur le score de 4-2 à Lorient grâce à un gros match de Mbemba et Aubameyang notamment. Cependant, la première mi-temps de haut niveau en cache une seconde bien plus compliquée. Gennaro Gattuso, en conférence de presse, n’a pas caché sa déception de voir ses joueurs avoir si peu de continuité et de mental pour être au même niveau durant toute la durée du match.

« Je suis très heureux de la victoire, mais je suis très énervé par le scenario de la rencontre. On a joué comme une grande équipe en première période, mais la seconde m’a fait revivre celle de Strasbourg (1-1, le 25 novembre). Je suis très fâché par la seconde période. C’est une question de mentalité, d’état d’esprit. Je n’étais déjà pas content du but qu’on concède à 3-0. Je peux parler de ça car j’ai perdu une finale de Ligue des champions avec l’AC Milan après avoir mené 3-0 à la mi-temps (3-3, 2-3 aux t.a.b., en 2005 contre Liverpool). J’ai félicité les garçons pour la victoire mais je suis très fâché. Je suis justement remonté car je leur ai dit à la mi-temps de faire attention, de continuer. Mais il y a eu un peu d’égoïsme, moins d’efforts, c’est là où on a péché. Si on veut se donner les moyens d’y arriver, on doit prendre conscience qu’un match ne dure pas seulement 45 minutes car ça nous est déjà arrivé. On ne peut pas rigoler avec les dieux du foot, il faut rester sérieux. C’est vrai qu’il y a eu de bonnes choses en première période mais la seconde laisse vraiment à désirer. On a travaillé à la vidéo, on en tire les bénéfices, et on a d’abord eu une équipe beaucoup plus compacte. Mais je suis sincère, je reste sur la seconde période qui est ancrée dans mon esprit, et je pense qu’on peut mieux faire. »