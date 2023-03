OM : « C’est un coup dur pour Ounahi ! »

Azzedine Ounahi s’est blessé lors du match amical entre le Maroc et le Brésil, le 25 mars. Il devrait être absent plusieurs semaines. Sur le plateau du DFM, notre journaliste Nicolas Filhol et notre invité Lilian Azemon regrettent la blessure du joueur car il restait sur de bonnes performances sur dernières apparitions en Ligue 1.

Ounahi est sorti sur blessure à la 64e minute lors de la victoire 2-1 du Maroc en match amical face au Brésil. Le joueur souffre d’une fracture de l’orteil et devrait manquer un mois de compétition avec l’OM. Une blessure qui n’arrive pas au meilleur des moments car l’OM est en plein sprint final pour conserver sa deuxième place au classement.

🔹Azzedine Ounahi 🇲🇦 souffre d’une fracture d’un orteil après être sorti sur blessure hier face au Brésil. Le Marocain devrait être immobilisé plusieurs semaines. (@lequipe)#TeamOM pic.twitter.com/zAXn0BNaWO — MercatOM (@Mercat_OM) March 26, 2023

C’est coup dur surtout pour lui

« C’est un coup dur surtout pour lui parce qu’il avait tout à prouver chez nous. Il n’a pas non plus beaucoup joué, même s’il a plus joué que Vitinha. Je pense qu’on s’en sortira quand même. Mais c’est vraiment dommage pour lui, parce qu’il risque d’être indisponible un mois. » Lilian Azemon – Source Football Club de Marseille (27/03/2023)

Ounahi progresse petit à petit à l’OM

« Il sort d’une belle rentrée en jeu avec l’OM. Même si je n’ai pas vu le match, j’ai vu les commentaires des Marocains, Ounahi a l’air d’avoir été assez impressionnant avec le Maroc. C’était un joueur, qui je trouve, était en train de monter petit à petit. L’autre jour, quand il est rentré contre Reims, il était très bon. Tu voyais qu’il avait du ballon. Techniquement tu vois qu’il a un niveau qui est au-dessus de certains. Physiquement on entend que c’est quelqu’un qui bosse à fond. Ce qu’il faut c’est qu’il prenne le rythme que veut Tudor. On le prépare à la saison prochaine, un peu comme Vitinha, sauf qu’Ounahi joue un peu plus. » Nicolas Filhol – Source Football Club de Marseille (27/03/2023)