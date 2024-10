Archerchour imaginait le scénario inverse entre l’OM et Monaco

Nos olympiens ont concédés un nul frustrant ce vendredi soir, sur la pelouse de l’Orange Vélodrome, 1-1 face à la lanterne rouge du championnat, Angers. Une contre performance qui a profité à l’AS Monaco samedi et que n’a pas manqué de souligner Walid Acherchour sur RMC ce samedi soir.

En effet, les hommes d’Adi Hütter avaient l’occasion, ce samedi soir, de prendre 5 points d’avance sur les marseillais en cas de succès sur la pelouse du Roazhon Park de Rennes. Une occasion qu’ils n’ont pas laissé passer puisqu’ils se sont imposés 2-1, grâce à des réalisations de Thilo Kehrer et de Folarin Balogun.

« Ils prennent 5 points d’avance sur l’OM ! »

🎙️@walidacherchour : « C’est un match bascule pour Monaco. Ils prennent 5 points d’avance sur l’OM ce soir. Et au vu du calendrier récent des deux équipes, on aurait pu prédire l’inverse. » pic.twitter.com/JQ3ZjPSCs5 — After Foot RMC (@AfterRMC) October 5, 2024

À l’antenne de l’After Foot de RMC, Walid Acherchour a souligné l’importance de ce succès monégasque : « C’est un match bascule pour Monaco (…) Ils prennent 5 points d’avance sur l’OM ce soir sur une journée où si on avait regardé il y a deux jours on se serait dit que l’OM allait prendre des points a Monaco, et aujourd’hui c’est le contraire ! »

Après la trêve internationale, nos olympiens se déplaceront à la Mosson pour y affronter Montpellier tandis que les rouges et blanc recevront le LOSC à Louis II. Une journée qui s’annonce déjà cruciale pour les joueurs de Roberto De Zerbi qui devront absolument s’imposer afin de ne pas donner une nouvelle opportunité aux monégasques de creuser l’écart en haut du classement.

