OM : « C’est un match décisif face à Galatasaray ! »

Extrait de notre dernier épisode de Débat Foot Marseille : Notre consultant Jean-Charles De Bono pense que les Marseillais, malgré ce qu’il s’est passé au Groupama Stadium ce dimanche, vont pouvoir passer à autre chose ce jeudi face à Galatasaray.

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille a vécu un épisode traumatisant après des jets de projectiles sur Dimitri Payet et notamment une bouteille d’eau pleine qui a atterri sur l’arrière de sa tête. Le numéro 10 ne s’est pas présenté ce lundi matin au centre d’entraînement et a porté plainte contre ce lanceur.

La rencontre a donc été stoppée mais il va falloir rapidement se remettre de ses émotions pour aller jouer un match important face à Galatasaray en Europa League ce jeudi soir… En effet, il s’agit de la cinquième rencontre sur six dans cette phase de poules et pour le moment, les Marseillais ont enchaîné les matchs nuls.

ils peuvent passer vite à une autre dimension — Jean Charles De Bono

Pour espérer sortir des poules, il va falloir au moins une victoire face à Galatasaray ou au Lokomotiv Moscou au Vélodrome… Ces incidents face à Lyon, quel impact peuvent-ils avoir sur la rencontre de ce jeudi à Istanbul? C’est la question qu’a posé l’un de nos auditeurs ce lundi lors de notre dernier épisode de Débat Foot Marseille.

Jean-Charles De Bono, notre consultant, pense que les Marseillais vont réussir à se remettre de leurs émotions et jouer ce match à 100%.

« Payet est suspendu, il ne pourra pas jouer dans tous les cas. Lui personnellement et psychologiquement, c’est déjà une bonne chose. Est-ce que l’OM peut passer autre chose? Je pense que oui, tu entres dans une autre compétition ! Gérard (Gili) pourra peut-être mieux l’expliquer que moi. Surtout, cette compétition qui arrive jeudi, c’est un match décisif. Il te faut la victoire obligatoirement pour espérer une qualification ! Donc je pense que les joueurs de l’OM, en restant des grands professionnels comme ils le sont actuellement et avec les matchs qui s’enchaînent, ils peuvent passer vite à une autre dimension et se concentrer sur l’Europa League. Je pense qu’ils sont capables de le faire ! » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (22/11/21)