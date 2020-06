OM : « C’est vraiment une possibilité de voir Eyraud prendre du recul dans la gestion du club »

Sur les ondes de RMC Sport le journaliste, Florent Germain a évoqué l’arrivée attendu des fameux « head of Football » et Head of Business » annoncé par Jacques Henri Eyraud il y a plusieurs semaines. Le « suiveur » de l’OM » a indiqué que le président olympien pourrait ainsi prendre du recul dans la gestion du club au quotidien.

Jacques Henri Eyraud va-t-il prendre du recul au sein du club en laissant la gestion sportive et financière de l’OM aux futurs « Head of Football » et Head of Business ». C’est une vrai possibilité à en croire le journaliste de RMC Sport, Florent Germain. C’est en tout cas ce qu’il a expliqué au cours du podcast l’After Marseille ce lundi :

« La question se posera de savoir si l’arrivée du head Of Football, qui je l’espère imminente, va faire que Jacques Henri Eyraud va pendre un peu de recul. C’est vraiment une possibilité qu’il se consacre aux instances notamment, qu’il ait un rôle moins actif au quotidien à la commanderie. Il pourra ainsi dire « J’ai géré plein de dossier prioritaires dans une période compliqué, c’est maintenant au Head of Foot ball et au Head of business de maitriser ces dossier » Florent Germain – Source RMC Sport – (22 / 06 / 2020)