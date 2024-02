OM : Cet ancien cadre du FC Barcelone lâche, « à Marseille, l’ambiance était incroyable ! »

L’ancien joueur de l’AS Monaco Rafael Márquez fête ses 45 ans ce mardi. Pour l’occasion, il a évoqué dans Ligue 1 Show de beIN Sports ses souvenirs les plus marquants en Ligue 1 Uber Eats. Son meilleur souvenir, son adversaire le plus compliqué, la plus belle ambiance…

💭 Ton meilleur souvenir

🫂 Ton coéquipier préféré

Ton but préféré ?

Quand j’ai marqué à Monaco contre le Paris Saint-Germain.

Ton meilleur souvenir ?

Naturellement, c’est lorsque j’ai gagné le titre en Ligue 1 Uber Eats dès ma première année à l’AS Monaco. Nous avions commencé à faire la fête avant d’être sacrés champions !

Ton pire souvenir ?

Probablement ma dernière année avec Monaco. Nous étions si près de gagner à nouveau le titre. Nous l’avons raté de trois points.

Ton coéquipier préféré ?

J’ai joué avec des joueurs incroyables, mais le clan latino sort du lot. Marcelo Gallardo, David Trezeguet, Pablo Contreras et Costinha également ! Nous avons passé de très bons moments ensemble.

L’adversaire le plus coriace ?

A l’époque, c’était l’AJ Auxerre. Je n’aimais pas jour contre eux. Ils avaient de grands joueurs, des jeunes talentueux qui s’étaient imposés. C’était un vrai rival pour nous !

La plus belle ambiance ?

A Marseille, l’ambiance était incroyable ! Bien sûr, ce n’était pas le Classique mais la rivalité avec l’AS Monaco était encore très forte. J’ai adoré jouer là-bas !

Prochain match pour l’OM ce jeudi soir (demain), face au Shaktar Donetsk. Un match capital pour espérer sauver la saison de Marseille.