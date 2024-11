Elye Wahi, l’attaquant talentueux recruté par l’Olympique de Marseille (OM) à l’été 2024, a du mal à s’imposer au sein de l’attaque du club olympien. Son parcours, qui l’a vu passer par le du RC Lens, après Montpellier avant d’arriver à l’OM, suscite des interrogations sur sa capacité à être performant au plus au niveau…

L’un des obstacles majeurs rencontrés par Elye Wahi, notamment dans ses premières expériences professionnelles, est l’adaptation au pressing. Comme l’explique Francis De Taddeo, ancien formateur de Wahi à l’académie de Caen, le pressing est une composante essentielle du jeu de nombreuses équipes, dont celle de l’OM de De Zerbi. De Taddeo précise à la Provence : « L’avant-centre était crucial pour déclencher le pressing. Il devait avoir l’intelligence tactique et le coffre pour assumer ce rôle ingrat mais essentiel. »

À ses débuts, Wahi a eu des difficultés à assumer cette tâche à ses débuts à Lens « Elye a été déstabilisé par cela, il ne connaissait pas et a explosé en vol. Il tenait dix minutes, pas plus », raconte De Taddeo. Ces problèmes ont conduit à son départ précipité de l’académie de Caen, avant que sa carrière ne prenne un tournant décisif à Montpellier.

L’évolution tactique sous Franck Haise et le travail à Montpellier

Après son départ de Caen, Elye Wahi a évolué à Montpellier où, après un travail physique considérable pour se remettre sur pied, il a intégré l’équipe professionnelle. Son passage à Montpellier a été déterminant dans son développement, même si une bonne partie de son potentiel n’a pas pu être exploité immédiatement. Il a été ensuite transféré au RC Lens où Franck Haise a joué un rôle majeur dans sa progression. « Haise a peaufiné sa formation, lui a appris cet aspect du jeu », explique De Taddeo.

Un nouveau départ à l’OM : Wahi prêt à briller

Depuis l’été 2024, Elye Wahi a rejoint l’Olympique de Marseille, un club aux exigences élevées, où il devra continuer à affiner ses qualités tactiques et physiques. L’OM, avec son style de jeu dynamique et collectif prôné par De Zerbi, tente de l’intégrer dans le système de jeu. Pour le moment, ce dernier n’est pas efficace et peine à trouver sa place dans le jeu collectif.