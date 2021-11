Plus la saison avance, plus Pau Lopez montre de la régularité. Décisif lors des dernières rencontres, sa place de numéro un semble acquise. Pourtant, d’après Pascal Olmeta, le portier espagnol n’est pas vraiment rassurant.

Auteur de grandes performances lors des derniers matchs, la présence de Pau Lopez à la place de Mandanda dans les buts de l‘OM semble désormais tout à fait normale. Décrié par de nombreux consultants même hors football comme Marion Bartoli, l’Espagnol subit depuis son arrivée un traitement médiatique assez dur, pour avoir pris la place de la « légende » marseillaise. Cette fois, c’est Pascal Olmeta qui s’en prend à l’ex portier de l’AS Roma.

Pour mettre tout le monde d’accord, le gardien de but hispanique devrait peut-être inscrire un but du milieu de terrain…

Il ne m’a pas convaincu– Olmeta

« J’étais au stade contre Paris, et non, non, non, il ne m’a pas convaincu. Il n’y a pas besoin de sortir vite pour rassurer ta défense. Il suffit d’être bon, d’être rassurant et la défense jouera naturellement plus haut. » Pascal Olmeta— Source: 20 minutes (01/11/21)

Ses partenaires semblent de plus en plus avoir confiance en lui. Alvaro et Saliba se sont exprimés dans les colonnes de La Provence sur le portier espagnol :

« Il ne prend pas de buts, on est content pour lui. C’est un très bon gardien, un international. Pau, je n’ai même pas besoin d’en parler tellement il est fort » Alvaro— Source: La Provence (29/10/21)

« Plus les matchs passent, plus il monte en régime, c’est bien pour nous. Qu’il continue à nous faire du bien. » William Saliba— Source: La Provence (29/10/21)

L’arrivée de Pau Lopez au poste de titulaire dans le onze de Jorge Sampaoli a quelque peu bousculé la fin de carrière de Steve Mandanda. Actuellement, l’Espagnol n’est plus un concurrent mais bel et bien le numéro 1 dans l’esprit de Jorge Sampaoli. En conférence de presse, le coach argentin a expliqué pourquoi il a dû faire ce choix.

« Pau Lopez est arrivé blessé. C’était compliqué pour lui, à un poste où Mandanda avait une sorte d’exclusivité. Steve, face à cette obligation de résultat, et après cette année passée très stressante, on a pensé qu’il fallait qu’il arrête un petit peu, ça commençait à toucher un peu ses prestations. Pau Lopez est très bien aujourd’hui, Steve Mandanda aussi, cela donne une concurrence saine. Quand on retrouvera le vrai Steve Mandanda, il redeviendra un pilier de cette équipe. Et quand les deux seront à leur meilleur niveau, ce sera à moi de prendre la bonne décision » Jorge Sampaoli- Source : Conférence de presse (15/10/21)